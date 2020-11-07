Военные цели на территории Армении: в армии Азербайджана раскрыли планы

Война за Нагорный Карабах / Скриншот

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны обстреле территории Армении из Губадлинского района Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной информация об обстреле села Давид Бек близ армянского города Гафан из Губадлинского районе Азербайджана является провокацией и дезинформацией", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отметило, что ВС Армении сами обстреливают освобожденные от оккупации села Губадлинского района.

"Напротив, вооруженные силы Армении в течение дня обстреливали освобожденные села Губадлинского района и позиции азербайджанской армии. Наша армия принимает адекватные меры только против огневых точек противника в пределах наших границ. Мы подтверждаем, что Азербайджан не имеет военной цели в Армении", - говорится в сообщении.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах