Военный эксперт объяснил, как завершить войну за Нагорный Карабах

Противостояние за Карабах может завершиться при одном условии, спрогнозировал военный эксперт / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов полагает, что конфликт за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией будет длиться вечно.

Армения никогда не смирится с поражением, поскольку конфликт не завершено, а настало очередное перемирие, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По его словам, конфликт будет продолжаться бесконечно, пока этот вопрос не решится за столом прямых переговоров, отбросив все амбиции.

"…Однако это идеальный вариант, которого в жизни практически никогда не бывает", – сказал собеседник.

Жданов добавил, что после поражения у Армении есть цель – воссоздать свою армию, сформировать ударную группировку и вернуть Карабах.

"Эту бомбу заложил еще в 1922 году Совет народных комиссаров, который делил границы. Кстати, по первоначальному варианту раздела Нагорный Карабах отходил Армении, но потом почему-то было принято решение оставить его в составе Азербайджана. Даже несмотря на то, что многие районы Карабаха – это районы компактного проживания этнических армян...", – отметил эксперт.

По его мнению, советская власть думала, что если компактно проживающих армян закрепить за Азербайджаном, то тем самым она вызовет дружбу народов и смешение крови – никто не думал об этнической и национальной принадлежности или о том, что армяне – христиане, а азербайджанцы – мусульмане.

"Потому на сегодняшний достигнуто всего лишь перемирие, которое восстановило статус-кво до начала конфликта и вернуло границы, которые были в 1991 году, на момент развала Советского Союза", – подчеркнул полковник запаса.

Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: генерал назвал главную причину поражения АрменииСобеседник добавил, что на первом этапе противостояния выиграла Армения, поскольку Азербайджан не был готов защищать Карабах.

"…война, которую вела Армения тогда, была не самая справедливая: там был и геноцид, и этнические чистки", – отметил Жданов.

Эксперт полагает, что азербайджанская сторона сделала выводы, и у нее на протяжении десятилетий оставалась цель – вернуть Нагорный Карабах.

"…Алиев (президент Азербайджана Ильхам Алиев – Ред.) понял, что 30 лет переговоров ни к чему не привели, а потому принял решение возвращать Карабах военным путем", – заявил собеседник.