Военный эксперт объяснил, как завершить войну за Нагорный Карабах

Война за Карабах может длиться бесконечно, сказал полковник запаса.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов полагает, что конфликт за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией будет длиться вечно.
Армения никогда не смирится с поражением, поскольку конфликт не завершено, а настало очередное перемирие, рассказал эксперт на чате в Главреде.
По его словам, конфликт будет продолжаться бесконечно, пока этот вопрос не решится за столом прямых переговоров, отбросив все амбиции.
"…Однако это идеальный вариант, которого в жизни практически никогда не бывает", – сказал собеседник.
Жданов добавил, что после поражения у Армении есть цель – воссоздать свою армию, сформировать ударную группировку и вернуть Карабах.
"Эту бомбу заложил еще в 1922 году Совет народных комиссаров, который делил границы. Кстати, по первоначальному варианту раздела Нагорный Карабах отходил Армении, но потом почему-то было принято решение оставить его в составе Азербайджана. Даже несмотря на то, что многие районы Карабаха – это районы компактного проживания этнических армян...", – отметил эксперт.
По его мнению, советская власть думала, что если компактно проживающих армян закрепить за Азербайджаном, то тем самым она вызовет дружбу народов и смешение крови – никто не думал об этнической и национальной принадлежности или о том, что армяне – христиане, а азербайджанцы – мусульмане.
"Потому на сегодняшний достигнуто всего лишь перемирие, которое восстановило статус-кво до начала конфликта и вернуло границы, которые были в 1991 году, на момент развала Советского Союза", – подчеркнул полковник запаса.
Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: генерал назвал главную причину поражения АрменииСобеседник добавил, что на первом этапе противостояния выиграла Армения, поскольку Азербайджан не был готов защищать Карабах.
"…война, которую вела Армения тогда, была не самая справедливая: там был и геноцид, и этнические чистки", – отметил Жданов.
Эксперт полагает, что азербайджанская сторона сделала выводы, и у нее на протяжении десятилетий оставалась цель – вернуть Нагорный Карабах.
"…Алиев (президент Азербайджана Ильхам Алиев – Ред.) понял, что 30 лет переговоров ни к чему не привели, а потому принял решение возвращать Карабах военным путем", – заявил собеседник.
- Напомним, война за Карабах в очередной раз обострилась утром 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провокациях, завязались боевые действия.
- Россия захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Армения и Азербайджан договорились о перемирии, оно было сорвано практически сразу после вступления в силу.
- Позже – 9 ноября – азербайджанская, армянская и российская стороны подписали соглашение об установлении мира в Нагорном Карабахе.
- Согласно документу, Армении нужно вывести войска с части территории Карабаха.
- Оппозиция Армении восприняла подписание документа как капитуляцию, ее сторонники потребовали отставки премьера страны Никола Пашиняна.