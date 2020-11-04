Волкер объяснил, как Путин пытается завоевать Беларусь

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что сейчас президент Российской Федерации Владимир Путин пытается завоевать Беларусь без ввода войск.

У главы РФ не получится повторить в белорусском государстве донбасский сценарий, рассказал Волкер Прямому.

По его словам, Путин пытается управлять социумом, медиа и разведкой.

"Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится …он пытается сделать это и в Беларуси …И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси…", – сказал Волкер.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.