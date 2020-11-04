Волкер объяснил, как Путин пытается завоевать Беларусь

В Беларуси у президента России не получится повторить донбасский сценарий, отметил бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины.
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что сейчас президент Российской Федерации Владимир Путин пытается завоевать Беларусь без ввода войск.
У главы РФ не получится повторить в белорусском государстве донбасский сценарий, рассказал Волкер Прямому.
По его словам, Путин пытается управлять социумом, медиа и разведкой.
"Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится …он пытается сделать это и в Беларуси …И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси…", – сказал Волкер.
- Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента 2020. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что действующий президент Александр Лукашенко якобы побеждал с огромным отрывом.
- Начались масштабные акции протеста, их жестоко подавляли силовики, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Избирательную гонку не признали ряд стран Запада, в частности и Украина, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.
- Позже президенты РФ и Беларуси встретились в Сочи. По итогам встречи Путин сказал, что его страна предоставит белорусскому государству кредит в размере 1,5 млрд долларов.
- Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорила, что деньги, выделенные Россией Лукашенко, идут на агрессивные действия в отношении белорусов.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.