Волокут за руки и ноги: в Минске силовики жестко задерживают протестующих студентов

В автобусы без номеров заталкивают участников акций протеста.
В субботу, 5 сентября, в Минске проходят студенческие акции протеста.
Сотни студентов, а также люди, которые их поддерживают, собираются возле вузов, а также на центральных улицах Минска, сообщают белорусские Telegram-каналы NEXTA Live, Onliner и Наша Нива.
В то же время в Сети уже опубликованы кадры жесткого задержания участников протестных акций в Минске.
При этом неизвестные в масках и балаклавах задерживают студентов, которые колоннами идут по улицам.
Как пишет Тut.by, среди задержанных студенты Белорусского госуниверситета, а также Минского государственного лингвистического университета.
Как видно на кадрах, в автобусы без номеров заталкивали (и заносили, держа за руки и за ноги) только парней.
По информации издания, к зданию МГЛУ приехали и возмущенные родители, но их не пропустили в здание.
Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.
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Накануне в Минске произошли задержания студентов, которые выходили на акции протеста оппозиции.
Сотрудники ОМОНа прямо в стенах учебного заведения задержали студентов Минского лингвистического университета (МГЛУ).
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Ранее студенты вышли на акцию протеста в Минске. Однако ОМОН не дал возможность молодежи выражать свою гражданскую позицию – начался жесткий разгон.