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Волокут за руки и ноги: в Минске силовики жестко задерживают протестующих студентов

5 сентября 2020, 14:04

В автобусы без номеров заталкивают участников акций протеста.

Акция протеста студентов в Минске / Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу, 5 сентября, в Минске проходят студенческие акции протеста.

Сотни студентов, а также люди, которые их поддерживают, собираются возле вузов, а также на центральных улицах Минска, сообщают белорусские Telegram-каналы NEXTA Live, Onliner и Наша Нива.

В то же время в Сети уже опубликованы кадры жесткого задержания участников протестных акций в Минске.

При этом неизвестные в масках и балаклавах задерживают студентов, которые колоннами идут по улицам.

Как пишет Тut.by, среди задержанных студенты Белорусского госуниверситета, а также Минского государственного лингвистического университета.

Как видно на кадрах, в автобусы без номеров заталкивали (и заносили, держа за руки и за ноги) только парней.

По информации издания, к зданию МГЛУ приехали и возмущенные родители, но их не пропустили в здание.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

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Накануне в Минске произошли задержания студентов, которые выходили на акции протеста оппозиции.

Сотрудники ОМОНа прямо в стенах учебного заведения задержали студентов Минского лингвистического университета (МГЛУ).

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Ранее студенты вышли на акцию протеста в Минске. Однако ОМОН не дал возможность молодежи выражать свою гражданскую позицию – начался жесткий разгон.

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