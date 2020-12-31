Вонючее "искусство": в РФ умельцы лепят из навоза символ 2021-го года

Символ 2021 года в РФ слепили из навоза / news.ykt.ru

Скульптуры Быка - символ наступающего 2021 года по восточному календарю, создал из навоза в российской Якутии умелец Михаил Боппосов.

Как пишет News.ykt.ru, он посвятил эту работу своим ровесникам-одногодкам, которым в год Быка исполнится 60 лет, а также медикам, которые борются с коронавирусом.

"Моя скульптура давит ногами коронавирус, и я надеюсь, что в следующем году мир поборет эту коварную болезнь", - заявил скульптор.

Отметим, что примеру Боппосова последовали многие представители российской глубинки.

В селе Абага Олекминского района республики Саха (Якутия, РФ) местный житель Игорь Меликов слепил из навоза быка – символ 2021 года. Прототипом для изготовления фигуры послужил рогатый представитель якутской породы, за сохранение и приумножение которого выступает художник-любитель. Он рассказал, что старался добиться максимального сходства с быком, пишет @YktTop.

/ @YktTop

В то же время рогатое животное, нанизывающее на рог крысу, создали жители села Сырдах Усть-Алданского улуса.

/ @YktTop

Родион Данилов из деревни Даппарай Олекминского района также похвастался своим арт-объектом из навоза.

/ republic.ykt.ru

Как известно, Боппосов лепит из навоза скульптуры каждую зиму. Чаще всего объектами его работы становятся животные из восточного календаря.

Напомним, житель Якутиии отличился новым произведением из навоза.