УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Вонючее "искусство": в РФ умельцы лепят из навоза символ 2021-го года

31 декабря 2020, 11:17

Примеру Михаила Боппосова последовали многие представители российской глубинки.

Символ 2021 года в РФ слепили из навоза / news.ykt.ru

Скульптуры Быка - символ наступающего 2021 года по восточному календарю, создал из навоза в российской Якутии умелец Михаил Боппосов.

Как пишет News.ykt.ru, он посвятил эту работу своим ровесникам-одногодкам, которым в год Быка исполнится 60 лет, а также медикам, которые борются с коронавирусом.

"Моя скульптура давит ногами коронавирус, и я надеюсь, что в следующем году мир поборет эту коварную болезнь", - заявил скульптор.

Отметим, что примеру Боппосова последовали многие представители российской глубинки.

В селе Абага Олекминского района республики Саха (Якутия, РФ) местный житель Игорь Меликов слепил из навоза быка – символ 2021 года. Прототипом для изготовления фигуры послужил рогатый представитель якутской породы, за сохранение и приумножение которого выступает художник-любитель. Он рассказал, что старался добиться максимального сходства с быком, пишет @YktTop.

/ @YktTop

В то же время рогатое животное, нанизывающее на рог крысу, создали жители села Сырдах Усть-Алданского улуса.

/ @YktTop

Родион Данилов из деревни Даппарай Олекминского района также похвастался своим арт-объектом из навоза.

/ republic.ykt.ru

Как известно, Боппосов лепит из навоза скульптуры каждую зиму. Чаще всего объектами его работы становятся животные из восточного календаря.

Напомним, житель Якутиии отличился новым произведением из навоза.

новости России Михаил Боппосов Новый год 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Вонючее "искусство": в РФ умельцы лепят из навоза символ 2021-го года». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жириновский назвал всех кандидатов в преемники ПутинаЖириновский назвал всех кандидатов в преемники Путина Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников ПутинаЕсть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина Польша существенно изменила правила въезда для украинцевПольша существенно изменила правила въезда для украинцев У Путина сделали заявление об условии прекращения войны с УкраинойУ Путина сделали заявление об условии прекращения войны с Украиной В компании AstraZeneca сделали громкое заявление об эффективности вакциныВ компании AstraZeneca сделали громкое заявление об эффективности вакцины
Следующий материал

Последние новости

11:17
Вонючее "искусство": в РФ умельцы лепят из навоза символ 2021-го года
11:08
Нужно ли пить витамины D, С и цинк для профилактики коронавируса: в ВОЗ поставили точку Видео
11:04
Регина Тодоренко попала в больницу с травмой ноги
10:50
"Взрывной привет": в прокуратуре рассказали, что нашли у двери матери Шабунина Видео
10:44
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
Реклама
10:32
Кулеба оценил, "жив или мертв" нормандский формат Видео
10:13
Борис Грачевский попал в реанимацию
10:05
Жесткий карантин в январе: эксперт назвал главную ошибку Кабмина Видео
10:01
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
09:53
В МИД рассказали, получил ли Зеленский приглашение на инаугурацию Байдена Видео
09:52
Отстранение Тупицкого приближает Украину к появлению "своего Путина" мнение
09:34
Визит Зеленского на Прикарпатье закончился скандалом
09:30
Гороскоп на 1 января для всех: наслаждения и решающий день для отношений Видео
09:20
Украина ждет "рок-н-ролла": Кулеба высказался о будущем отношений Киева и Вашингтона Видео
09:14
Спасение утопающих: кто будет решать судьбу Украины в 2021 году
09:13
Под дверь матери Шабунина подложили бомбу: активист назвал причину Видео
08:54
Китай выводит на рынок новую вакцину от COVID-19: что известно о препарате Sinopharm Видео
08:43
Для кого начало 2021-го будет суперуспешным: назван знак Зодиака Видео
08:33
Главный провал Зеленского в 2020 году мнение
08:30
Жванецкий, Патон, Джигарханян и Пьер Карден - кто умер в 2020 году
Реклама
08:20
Коронавирус в Украине 31 декабря: перед Новым годом нашли еще почти 10 тыс. больных Видео
08:09
Когда понадобится прививка от коронавируса: генетик раскрыл важный факт Видео
07:59
Риск стать лежачим больным: врач предупредил об опасности легкой формы COVID-19 Видео
07:29
Аномально тепло: синоптик дал прогноз погоды до конца зимы в Украине Видео
07:26
Генетик назвал возможный тихий вред коронавируса Видео
07:15
"Титьки красивые": Наталья Рудова показала провокационное фото
06:56
Скандалом с КСУ Зеленский подкладывает свинью всем украинцам мнение
06:44
Тихановский объяснил, почему белорусы не смогли свергнуть Лукашенко Видео
06:33
"Я устал, я ухожу": эксперт оценил вероятность отставки Зеленского Видео
06:02
Гороскоп 2021: астролог дала подробный прогноз для всех знаков Зодиака Видео
05:34
Проблемы начнутся весной: эксперт спрогнозировал мрачное будущее для Зеленского Видео
05:01
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Видео
04:25
Праздничный вкусный салат Невеста: самые простые рецепты Видео
04:04
Экс-Серебро топлес снялась в вызывающей фотосессии
03:28
Стало известно о возможности КСУ обжаловать решение Зеленского по Тупицкому Видео
02:15
"Счастливая" гипоксемия: ученые объяснили загадочный и опасный симптом коронавируса Видео
01:46
Опубликован первый геймплейный трейлер отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
01:02
Чеснок и лук помогают: в Минздраве рассказали, как защититься от коронавируса Видео
00:57
Возвращение Крыма и Донбасса в Украину: журналист рассказал, как США ударят по России Видео
00:32
​В России испытают вакцину Спутник V​ на детях и беременных Видео
Реклама
00:19
Как привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способы Видео
00:13
В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС Видео
30 декабря, среда
23:48
Скандал с отстранением Тупицкого: стало известно, почему Зеленский не нарушил закон Видео
23:27
Автобус со сборной России рухнул с обрыва в озеро ​ Видео
23:24
Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление ООН по Крыму Видео
22:55
В ООН обвинили Трампа за нарушение международных обязательств​ Видео
22:51
В Крыму строго наказывают призывников на отказ служить в армии РФ Видео
22:30
Названа новая дата завершения строительства Северного потока-2 Видео
22:15
Как подключить Bluetooth наушники к компьютеру или ноутбуку: простая, но актуальная инструкция
22:11
Резкое похолодание и снегопад: когда в Украине испортится погода Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять