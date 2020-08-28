"Восстанет вся Беларусь": эксперт сказал, как Путин может "насолить" Лукашенко

Ситуация в Беларуси может усугубиться из-за Владимира Путина, сообщил политолог / Reuters

Российский политолог Станислав Белковский считает, что президент РФ Владимир Путин может усугубить ситуацию в Беларуси, если введет в белорусское государство спецназ своей страны.

После вторжения российских силовиков в Беларуси может восстать все население, рассказал эксперт в интервью fontanka.ru.

По словам собеседника, появление российского спецназа на белорусской территории никак не повлияет на настроения протестующих, которые едины в своей цели – убрать от власти президента Александра Лукашенко.

"…Они испугаются российского спецназа что ли? И разойдутся? Смешно. А вот если спецназ на самом деле приедет из России, то это уже будет серьезный фактор восстания уже 100% населения. Пока они имеют дело со своим белорусским спецназом. Сдерживаются...", – предупредил политолог.

Ранее Станислав Белковский говорил, что Владимир Путин хочет договориться со странами Запада об уходе Александра Лукашенко от власти. Политолог добавил, что президент России не хочет бесплатно сливать белорусского коллегу.