Война Армении и Азербайджана: в Ереване назвали условие обращения в ОДКБ

Консультации по линии ОДКБ уже проходят на уровне первых лиц государств.
Для того чтобы Армения обратилась за военной помощью в Организацию договора о коллективной безопасности, государство должно быть подвержено внешней агрессии. На данный момент война в Нагорном Карабахе не рассматривается Ереваном как прямая агрессия в отношении конкретно армянского государства.
Об этом заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.
По его словам, основанием для обращения в ОДКБ является внешняя агрессия или военная интервенция в отношении Армении. Военные действия между Ереваном и Баку под данную категорию пока не подпадают. Однако если Азербайджан проявит агрессию, Армения непременно обратится в ООН и ОДКБ.
"Чтобы обратиться в ОДКБ Армения должна подвергнуться агрессии. Сейчас оценивать [действия Азербайджана] в этом качестве рано. Если агрессия будет, мы сначала обратимся в ООН, чтобы зафиксировать факт агрессии и самооборону. Обратимся и в ОДКБ. Все это отрегулировано – ОДКБ сообщит ООН уже о коллективной обороне", - сказал Кочарян.
Также он добавил, что Армения продолжает обмениваться различной информацией в рамках ОДКБ на уровне первых лиц, и если будет нужно, Ереван перейдет к альтернативным действиям.Читайте такжеВвод войск РФ в Карабах: в Ереване назвали условия
"Но я надеюсь на обратное, что этот момент не настанет", - подчеркнул Шаварш Кочарян.
Позиция ОДКБ по конфликту в Нагорном Карабахе
- Согласно уставу организации, Армения должна получить военную поддержку от государств-участников ОДКБ в случае нападения на ее территорию. Нагорный Карабах юридически не является территорией армянского государства, несмотря на присутствие там вооруженные сил Еревана. Согласно международному законодательству, Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.
- Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва выполняет свои обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ. Однако гарантии россиян не распространяются на Нагорный Карабах.
- В ОДКБ, в свою очередь, заверили, что организация может ввести свои войска в Нагорный Карабах, однако для этого нужно будет получить согласие Совбеза ООН, а также Баку и Еревана.
- Тем временем 14 октября Азербайджан нанес ракетный удар по военному объекту на территории Армении. В Кремле заявили, что будут проверять эту информацию, в том числе и по линии ОДКБ.