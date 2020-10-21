Война Армении и Азербайджана: в Ереване назвали условие обращения в ОДКБ

Война Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе не относится к компетенции ОДКБ/ Reuters

Для того чтобы Армения обратилась за военной помощью в Организацию договора о коллективной безопасности, государство должно быть подвержено внешней агрессии. На данный момент война в Нагорном Карабахе не рассматривается Ереваном как прямая агрессия в отношении конкретно армянского государства.

Об этом заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

По его словам, основанием для обращения в ОДКБ является внешняя агрессия или военная интервенция в отношении Армении. Военные действия между Ереваном и Баку под данную категорию пока не подпадают. Однако если Азербайджан проявит агрессию, Армения непременно обратится в ООН и ОДКБ.

"Чтобы обратиться в ОДКБ Армения должна подвергнуться агрессии. Сейчас оценивать [действия Азербайджана] в этом качестве рано. Если агрессия будет, мы сначала обратимся в ООН, чтобы зафиксировать факт агрессии и самооборону. Обратимся и в ОДКБ. Все это отрегулировано – ОДКБ сообщит ООН уже о коллективной обороне", - сказал Кочарян.

Также он добавил, что Армения продолжает обмениваться различной информацией в рамках ОДКБ на уровне первых лиц, и если будет нужно, Ереван перейдет к альтернативным действиям.Читайте такжеВвод войск РФ в Карабах: в Ереване назвали условия

"Но я надеюсь на обратное, что этот момент не настанет", - подчеркнул Шаварш Кочарян.

Позиция ОДКБ по конфликту в Нагорном Карабахе