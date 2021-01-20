Война башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального

Фильм Навального о "дворце Путина" может мобилизовать россиян на акции протеста, считает Ольга Курносова.
Алексей Навальный после своего отравления сосредоточил усилия на критике лично президента РФ Владимира Путина. Такие действия политика указывают, что в Кремле появились определенные силы, которые заинтересованы в отставке главы государства. Фильм политика о "дворце Путина" может мотивировать людей выйти на улицы.
Как заявила российский оппозиционный политик Ольга Курносова в эфире телеканала Украина 24, появление фильма Алексея Навального о Путине свидетельствует о том, что в Кремле есть группы, которые заинтересованы в смене лидера государства. Кадры, показанные в фильме, могли попасть к оппозиционеру с какой-то целью.
"Это говорит о том, что между кремлевскими кланами развернулась нешуточная борьба, и кто-то играет на отставку Владимира Путина. Это совершеннейшая новость в российских политических раскладах", - считает она.Читайте такжеРусская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФ
Также оппозиционер полагает, что фильм о "дворце Путин" и арест Навального стал двойным ударом по российскому президенту и может стать катализатором протестных акций.
"Я лично выйду посмотреть, что будет происходить на Пушкинской в субботу. Я думаю, будет прилично людей в Петербурге и других городах-миллионниках - Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске - люди будут выходить", - подчеркнула Ольга Курносова.
Алексей Навальный новости
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 января по прилету в Москву во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.
- Основанием для задержания Навального стало объявление его в розыск 29 декабря 2020 года Федеральной службой исполнения наказания. Ему инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Химкинский суд 18 ноября арестовал Алексея Навального на 30 суток.
- После этого Навальный обратился к россиянам с призывом выходить на акции протеста.
- 19 января был опубликован фильм Навального о "дворце Путина", в котором речь идет о роскошном особняке, который, по словам политика, принадлежит российскому президенту. В Кремле заявили, что обнародованная информация не соответствует действительности.