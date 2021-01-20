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Война башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального

20 января 2021, 05:45
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Фильм Навального о "дворце Путина" может мобилизовать россиян на акции протеста, считает Ольга Курносова.

Путин
В Кремле появились силы, которые заинтересованы в отставке Путина - политик / Reuters

Алексей Навальный после своего отравления сосредоточил усилия на критике лично президента РФ Владимира Путина. Такие действия политика указывают, что в Кремле появились определенные силы, которые заинтересованы в отставке главы государства. Фильм политика о "дворце Путина" может мотивировать людей выйти на улицы.

Как заявила российский оппозиционный политик Ольга Курносова в эфире телеканала Украина 24, появление фильма Алексея Навального о Путине свидетельствует о том, что в Кремле есть группы, которые заинтересованы в смене лидера государства. Кадры, показанные в фильме, могли попасть к оппозиционеру с какой-то целью.

"Это говорит о том, что между кремлевскими кланами развернулась нешуточная борьба, и кто-то играет на отставку Владимира Путина. Это совершеннейшая новость в российских политических раскладах", - считает она.Читайте такжеРусская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФ

Также оппозиционер полагает, что фильм о "дворце Путин" и арест Навального стал двойным ударом по российскому президенту и может стать катализатором протестных акций.

"Я лично выйду посмотреть, что будет происходить на Пушкинской в субботу. Я думаю, будет прилично людей в Петербурге и других городах-миллионниках - Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске - люди будут выходить", - подчеркнула Ольга Курносова.

Алексей Навальный новости

новости России Кремль Владимир Путин Алексей Навальный Ольга Курносова
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