Война России за Нагорный Карабах: Алиев рассказал о планах Армении

По словам Алиева, Армения наносит военные удары по Азербайджану непосредственно с собственной территории.
Армения намеревается вовлечь Россию в армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Ереван наносит военные удары по Баку со своей территории, пытаясь спровоцировать ответ Азербайджана. Это делается для того, чтобы Москва в рамках договора ОДКБ оказала Армении военную помощь.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире турецкого телеканала TRT Haber.
"Армения наносит удары по Азербайджану с территории самой Армении. Для того, чтобы мы в ответ нанесли на территорию Армении удар, чтобы Армения, в свою очередь, обратилась за помощью к ОДКБ, в частности к России", - считает азербайджанский глава государства.
Однако, по словам Алиева, Ереван и Москва по-прежнему сотрудничают с Россией на самом высоком уровне и считают государство своим стратегическим партнером.
Кроме того, Кремль проявляет сдержанность в оценках и заявлениях сложившейся в районе нагорно-карабахского конфликта ситуации.
"В данном случае Россия показывает себя как большая и ответственная страна. От России приходят положительные сообщения, ее заявления сдержанные", - подчеркнул Ильхам Алиев.Читайте также"Спасибо за эту возможность": премьер Армении Пашинян встретился с Путиным
Позиция России по конфликту в Нагорном Карабахе
- Обострение вооруженного противостояния Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха случилось утром 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку сделали заявление о провокации Армении. Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции.
- В Ереване заявили, что Армении приходится воевать в Нагорном Карабахе не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Государство пока не намерено обращаться за помощью в ОДКБ, однако может попросить Россию о поставках дополнительных вооружений.
- Россия вместе с США и Францией, как страны-гаранты урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, выпустила заявление с призывом к Баку и Еревану о немедленном прекращении огня и началу процесса мирных переговоров.
- Москва попросила Анкару принять участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и предупредила Турцию о том, что турецкая поддержка Азербайджана может дестабилизировать ситуацию на всей территории Закавказья.
- В России не исключили ввода миротворческого контингента в Нагорный Карабах, однако подчеркнули, что такое решение должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном.