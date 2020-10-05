Война России за Нагорный Карабах: Алиев рассказал о планах Армении

Армения пытается вовлечь Россию в конфликт в Нагорном Карабахе - Алиев/ president.az

Армения намеревается вовлечь Россию в армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Ереван наносит военные удары по Баку со своей территории, пытаясь спровоцировать ответ Азербайджана. Это делается для того, чтобы Москва в рамках договора ОДКБ оказала Армении военную помощь.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире турецкого телеканала TRT Haber.

"Армения наносит удары по Азербайджану с территории самой Армении. Для того, чтобы мы в ответ нанесли на территорию Армении удар, чтобы Армения, в свою очередь, обратилась за помощью к ОДКБ, в частности к России", - считает азербайджанский глава государства.

Однако, по словам Алиева, Ереван и Москва по-прежнему сотрудничают с Россией на самом высоком уровне и считают государство своим стратегическим партнером.

Кроме того, Кремль проявляет сдержанность в оценках и заявлениях сложившейся в районе нагорно-карабахского конфликта ситуации.

"В данном случае Россия показывает себя как большая и ответственная страна. От России приходят положительные сообщения, ее заявления сдержанные", - подчеркнул Ильхам Алиев.Читайте также"Спасибо за эту возможность": премьер Армении Пашинян встретился с Путиным

Позиция России по конфликту в Нагорном Карабахе