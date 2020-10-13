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Война Турции против России: Арестович дал оценку конфликту в Нагорном Карабахе

13 октября 2020, 05:35

Не исключено, что премьер-министр Никол Пашинян отстранен от власти в Армении, полагает Алексей Арестович.

Нагорный Карабах
Турция в Нагорном Карабахе открыла третий фронт войны против России - эксперт / Reuters

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе стал еще одним фронтом военного противостояния Турции и России. Вследствие обострения вооруженной конфронтации Азербайджан укрепил свои позиции, тогда как в Армении наблюдаются проблемы в структурах власти.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Анкара фактически открыла еще один – третий по счету – фронт противостояния с Россией: в Ливии и на севере Сирии они уже одержали победу, и теперь вторглись на постсоветское пространство – в зону геополитического влияния РФ.

Что касается результатов военных действий в Нагорном Карабахе, Арестович считает, что с военной точки зрения нельзя сказать, что Азербайджан одержал лишь тактическую победу.

"Они выбили военной техники больше чем на 1 млрд долларов, это два или три годовых военных бюджета Армении. Они убили значительное количество старших офицеров, которых надо долго растить. Я согласен с тем, что армяне сбили наступательный потенциал азербайджанцев, но сейчас они (азербайджанцы) медленно продвигаются вперед, пользуясь техническим превосходством", - считает эксперт.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

Кроме того, по его мнению, срыв режима прекращения огня, о котором стороны договорились с 9 на 10 октября в Москве, может быть связан с определенными проблемами в кабинетах власти Армении. В частности, ракетный удар по Гяндже, арест командующего внутренними войсками республики и увольнение главы службы разведки может свидетельствовать о том, что Пашинян больше не управляет государством.

"Может быть три варианта: что Пашиняна отстранили от власти, верх взяла партия войны. Второй вариант – он дал добро на это, но тогда он заведомо знал, что не будет выполнять перемирие. И промежуточный вариант, как Горбачев в Форосе сказал: я как бы арестован, а в Москве что-то происходит, и я ничего не могу сделать. Точно можно сказать, что перемирия не существует, оно продлилось 5 минут", - подчеркнул Алексей Арестович.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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