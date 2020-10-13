Война Турции против России: Арестович дал оценку конфликту в Нагорном Карабахе

Не исключено, что премьер-министр Никол Пашинян отстранен от власти в Армении, полагает Алексей Арестович.
Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе стал еще одним фронтом военного противостояния Турции и России. Вследствие обострения вооруженной конфронтации Азербайджан укрепил свои позиции, тогда как в Армении наблюдаются проблемы в структурах власти.
Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, Анкара фактически открыла еще один – третий по счету – фронт противостояния с Россией: в Ливии и на севере Сирии они уже одержали победу, и теперь вторглись на постсоветское пространство – в зону геополитического влияния РФ.
Что касается результатов военных действий в Нагорном Карабахе, Арестович считает, что с военной точки зрения нельзя сказать, что Азербайджан одержал лишь тактическую победу.
"Они выбили военной техники больше чем на 1 млрд долларов, это два или три годовых военных бюджета Армении. Они убили значительное количество старших офицеров, которых надо долго растить. Я согласен с тем, что армяне сбили наступательный потенциал азербайджанцев, но сейчас они (азербайджанцы) медленно продвигаются вперед, пользуясь техническим превосходством", - считает эксперт.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях
Кроме того, по его мнению, срыв режима прекращения огня, о котором стороны договорились с 9 на 10 октября в Москве, может быть связан с определенными проблемами в кабинетах власти Армении. В частности, ракетный удар по Гяндже, арест командующего внутренними войсками республики и увольнение главы службы разведки может свидетельствовать о том, что Пашинян больше не управляет государством.
"Может быть три варианта: что Пашиняна отстранили от власти, верх взяла партия войны. Второй вариант – он дал добро на это, но тогда он заведомо знал, что не будет выполнять перемирие. И промежуточный вариант, как Горбачев в Форосе сказал: я как бы арестован, а в Москве что-то происходит, и я ничего не могу сделать. Точно можно сказать, что перемирия не существует, оно продлилось 5 минут", - подчеркнул Алексей Арестович.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вспыхнула с новой силой утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации, после чего в Баку заявили о начале контрнаступательной военной операции.
- Позицию Азербайджана открыто поддержала Турция. В Анкаре назвали Армению "государством-террористом", а президент Реджеп Эрдоган призвал Баку освободить Нагорный Карабах от армянской оккупации.
- В Армении заявили, что Ереван в связи с эскалацией военного конфликта рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.
- Лидер непризнанной НКР Араик Арутюнян пригрозил Азербайджану объявлением войны в том случае, если Баку не будет соблюдать договоренности о перемирии.
- Россия призывает стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва не будет оказывать помощь Еревану по Нагорному Карабаху в рамках ОДКБ.