Война в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России

В войне за Карабах РФ заняла позицию "и вашим, и нашим", поделился Илья Пономарев / УНИАН

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что в войне за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией Россия всегда занимала позицию "и вашим, и нашим".

РФ поставляла оружие и азербайджанской, и армянской стороне, рассказал Пономарев на чате в Главреде.

По его словам, Россию интересуют сотрудничество и с Арменией, и с Азербайджаном.

"Да, религиозно и культурно армяне вроде как ближе россиянам. Плюс на территории Армении есть российская военная база, существует взаимодействие в сфере атомной энергетики, а также Россия поставляет газ в Армению", – сказал политик.

Оппозиционер добавил, что у РФ и с Азербайджаном тоже всегда были хорошие отношения, они сотрудничают в энергетической сфере и не только в ней.

"Потому Россия всегда пыталась балансировать, играть и в одну сторону, и в другую. А Нагорный Карабах – это как заноза, и война там России неудобна, потому что будет заставлять ее делать выбор, поддерживать или одну, или другую сторону. Россия же этого делать не хочет. Это не Абхазия и не Приднестровье", – заявил эксперт.Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы объяснил, почему вспыхнул Нагорный Карабах