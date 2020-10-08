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Война в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России

8 октября 2020, 10:35

Во время конфликта за Нагорный Карабах РФ поставляла оружие и Азербайджану, и Армении, отметил оппозиционер.

Пономарев поделился, что в войне за Карабах РФ заняла позицию и вашим, и нашим – Россия Карабах новости
В войне за Карабах РФ заняла позицию "и вашим, и нашим", поделился Илья Пономарев / УНИАН

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что в войне за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией Россия всегда занимала позицию "и вашим, и нашим".

РФ поставляла оружие и азербайджанской, и армянской стороне, рассказал Пономарев на чате в Главреде.

По его словам, Россию интересуют сотрудничество и с Арменией, и с Азербайджаном.

"Да, религиозно и культурно армяне вроде как ближе россиянам. Плюс на территории Армении есть российская военная база, существует взаимодействие в сфере атомной энергетики, а также Россия поставляет газ в Армению", – сказал политик.

Оппозиционер добавил, что у РФ и с Азербайджаном тоже всегда были хорошие отношения, они сотрудничают в энергетической сфере и не только в ней.

"Потому Россия всегда пыталась балансировать, играть и в одну сторону, и в другую. А Нагорный Карабах – это как заноза, и война там России неудобна, потому что будет заставлять ее делать выбор, поддерживать или одну, или другую сторону. Россия же этого делать не хочет. Это не Абхазия и не Приднестровье", – заявил эксперт.Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы объяснил, почему вспыхнул Нагорный Карабах

  • Напомним, конфликт за Карабах между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятков лет.
  • Противостояние обострилось в конце сентября – утром 27 числа. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях, объявили военное положение и продолжили боевые действия.
  • Позже Россия предложила сыграть свою роль в конфликте. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время общения с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым предложил РФ в качестве посредника.

Нагорный Карабах Илья Пономарев Война в Карабахе
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