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Война в Нагорном Карабахе: Иран ответил Баку и Еревану на боевые действия

25 октября 2020, 14:55

Вооруженные силы Ирана проверили степень своей боеготовности в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах.

Флаг, Иран
В рамах учений Иран задействовал воинские части и БПЛА/ Reuters

Армия Ирана провела в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах военные учения с целью проверки боевой готовности войск. Военные маневры прошли на северо-западе Исламской республики.

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, в ходе военных маневров иранская армия задействовала свои артиллерийские и инженерные части. Также в учебных маневрах были применены беспилотные летательные аппараты.

Целью военных учений называют проверку боеготовности войск в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах.

Известно, что за несколько дней до проведения учений Тегеран принял решение о переброске на северо-запад своей республики военного контингента Корпуса стражей исламской революции и армейских подразделений.Читайте такжеАлиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

Позиция Ирана по конфликту в Нагорном Карабахе

  • В связи с тем, что Иран является единственным государством, которое граничит со всеми тремя сторонами конфликта в Нагорном Карабахе – Арменией, Азербайджаном и непризнанной НКР – на территорию Исламской республики попадают ракеты и снаряды из зоны боевых действий. Это приводит к ранениям местных жителей и повреждениям гражданской инфраструктуры.
  • Власти Ирана неоднократно призывали Армению и Азербайджан более тщательно контролировать свои военные действия и обещали дать ответ на случайные попадания снарядов на свою территорию.
  • Позже в МИД Ирана еще раз подчеркнули, что Баку и Ереван будут нести ответственность даже за случайное попадание снарядов. В Тегеране заявили, что безопасности государства и граждан страны – это красная линия, как для политической, так и для военной власти Исламской республики.
  • Официальный Тегеран открыто не поддерживает ни одну из сторон вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и призывает к миру. Однако в сентябре иранский посол в Азербайджане заявлял, что Иран поддерживает позицию Баку по нагорно-карабахскому конфликту.
  • 5 октября в Иране сделали заявление о разработке плана по Нагорному Карабаху, реализация которого предполагает вывод войск из зоны конфликта и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

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