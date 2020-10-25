Война в Нагорном Карабахе: Иран ответил Баку и Еревану на боевые действия

В рамах учений Иран задействовал воинские части и БПЛА/ Reuters

Армия Ирана провела в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах военные учения с целью проверки боевой готовности войск. Военные маневры прошли на северо-западе Исламской республики.

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, в ходе военных маневров иранская армия задействовала свои артиллерийские и инженерные части. Также в учебных маневрах были применены беспилотные летательные аппараты.

Целью военных учений называют проверку боеготовности войск в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах.

Известно, что за несколько дней до проведения учений Тегеран принял решение о переброске на северо-запад своей республики военного контингента Корпуса стражей исламской революции и армейских подразделений.Читайте такжеАлиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

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