Война в Нагорном Карабахе: Пашинян разразился новыми обвинениями против Турции

По словам Пашиняна, на стороне Баку воюют наемники, которых Анкара перебросила из Сирии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Такое мнение глава армянского правительства высказал в интервью французскому изданию Le Figaro.
По его словам, заявления Еревана об оказании Турцией военной помощи Азербайджану обоснованы – Москва, Париж и Тегеран также полагают, что в обострении конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября принимала участие Анкара. Турецкие политики говорили о своей поддержке Азербайджана в политической и военной сферах.
"Да, доказательства есть. Россия, Франция, Иран уже признали, что 27 сентября турецкая армия участвовала в масштабном нападении на Арцах (Нагорный Карабах). Высокопоставленные официальные лица Турции публично подтвердили свою поддержку Азербайджану не только в политико-дипломатической, но и в военной области", - сказал Пашинян.
Также он акцентировал внимание на том, что военное руководство Турции не просто поддерживает Азербайджан, а активно принимает участие в конфликте и перебрасывает своих наемников с севера Сирии в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния.Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе
"Есть данные, что турецкое военное руководство принимает непосредственное участие в атаках Азебайджана. Анкара отправила в Баку военную технику и боеприпасы, а также и военных советников. Мы знаем, что Турция обучила и перебросила тысячи наемников со своих оккупированных территорий на севере Сирии. Эти наемники и террористы сегодня воюют против армян", - сказал премьер-министр Армении.
Напоследок он предположил, что 30% погибших в ходе конфликта со стороны Баку – это наемники, которые были переброшены из-за границы.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстреле мирных населенных пунктов, тогда как Баку в ответ заявил о провокации Армении. Азербайджан принял решение начать контрнаступательную операцию.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах принадлежит его государству, поэтому Баку намерен восстановить историческую справедливость.
- Турция поддержала Азербайджан и пообещала Баку всестороннюю поддержку. Турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха.
- В четверг, 1 октября, США, Франция и Россия выступили с совместным заявлением, в рамках которого призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
- Заявление стран-гарантов урегулирования конфликта в непризнанной НКР парировал Эрдоган – он заявил, что мирный диалог будет начат только после того, как Ереван выведет свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха.