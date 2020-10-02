Война в Нагорном Карабахе: Пашинян разразился новыми обвинениями против Турции

Турцию ведет войну против Армении в Нагорном Карабахе - Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Такое мнение глава армянского правительства высказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

По его словам, заявления Еревана об оказании Турцией военной помощи Азербайджану обоснованы – Москва, Париж и Тегеран также полагают, что в обострении конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября принимала участие Анкара. Турецкие политики говорили о своей поддержке Азербайджана в политической и военной сферах.

"Да, доказательства есть. Россия, Франция, Иран уже признали, что 27 сентября турецкая армия участвовала в масштабном нападении на Арцах (Нагорный Карабах). Высокопоставленные официальные лица Турции публично подтвердили свою поддержку Азербайджану не только в политико-дипломатической, но и в военной области", - сказал Пашинян.

Также он акцентировал внимание на том, что военное руководство Турции не просто поддерживает Азербайджан, а активно принимает участие в конфликте и перебрасывает своих наемников с севера Сирии в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния.Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе

"Есть данные, что турецкое военное руководство принимает непосредственное участие в атаках Азебайджана. Анкара отправила в Баку военную технику и боеприпасы, а также и военных советников. Мы знаем, что Турция обучила и перебросила тысячи наемников со своих оккупированных территорий на севере Сирии. Эти наемники и террористы сегодня воюют против армян", - сказал премьер-министр Армении.

Напоследок он предположил, что 30% погибших в ходе конфликта со стороны Баку – это наемники, которые были переброшены из-за границы.

Конфликт в Нагорном Карабахе