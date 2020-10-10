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Нагорный Карабах на пороге перемирия: Азербайджан и Армения обвинили друг друга в атаках

10 октября 2020, 10:20

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о ракетном ударе со стороны Азербайджана по Степанакерту.

Нагорный Карабах
Нагорный Карабах стоит на пороге перемирия / Reuters

В субботу, 10 октября, в полдень в Нагорном Карабахе должно начаться перемирие. Утром в минобороны Азербайджана заявили об интенсивном обстреле города Гадрут (юг Нагорного Карабаха) с ходжалинского направления на северо-востоке этого региона. Но в министерстве обороны Армении опровергли эти заявления.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Заявление о нанесении ударов по Гадруту из Ходжалу - уже не просто смешная новость, а новый рекорд больного воображения", - написал на своей странице в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Отметим, в субботу минобороны Азербайджана сообщило, что с полудня 9 октября до утра 10 октября боевые действия на всей линии фронта в Карабахе продолжались с разной интенсивностью. При этом, по данным военного ведомства, ВС Армении в настоящее время активно обстреливают поселок Гадрут.

Между тем пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян утром в субботу сообщила, что вооруженные силы Азербайджана применили ударные беспилотники по направлениям села Ерицванк (Карабах) и села Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Она также сообщила, что вооруженные силы Азербайджана пытаются изменить ситуацию на южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о ракетном ударе со стороны Азербайджана по Степанакерту.

Чуть позже минобороны Армении сообщило о гибели еще 28 военнослужащих в ходе боев в Карабахе, сообщает ТАСС в Telegram.

Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:

  • В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.
  • 6 октября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху, если на них пойдет Азербайджан.
  • 6 октября Турция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Баку заявил, что решение конфликта в краткие сроки возможно только в случае вывода Ереваном своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
  • 6 октября в Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах. Азербайджанским войскам поручили продолжать контрнаступательную операцию в районе Нагорного Карабаха и проводить действия по уничтожению военной силы противника.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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