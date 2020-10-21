Война за Карабах: экс-вице-премьер РФ раскрыл, как Армении избежать поражения

Россия в нескольких случаях может ввязаться в конфликт за Нагорный Карабах, поделился бывший чиновник.
Бывший вице-премьер-министр России Альфред Кох считает, что в войне за Нагорный Карабах Армения может избежать поражения Азербайджану, если на военном уровне втянет в конфликт РФ.
Кремль может пойти на военную помощь Армении в конфликте, если это поддержит большинство россиян, и даст "ништяки" в виде каких-то серьезных денежных выигрышей или территориальных приращений, написал экс-чиновник в Facebook.
"…чтобы избежать военного поражения и последующего… вторжения азербайджанской армии в Нагорный Карабах… Армении нужно втянуть в этот конфликт Россию не только на дипломатическом, но и на практическом, военном уровне", – поделился Кох.
Бывший чиновник полагает, что России вступление в этот конфликт ничего не даст, поскольку россияне не считают его "своим".
- Напомним, конфликт за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном начался десятки лет назад.
- Боевые действия разгорались и стихали. Бои в очередной раз обострились 27 сентября утром. Армянская и азербайджанская стороны обменялись обвинениями в провокациях, завязались бои.
- Россия захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Армения и Азербайджан договаривались о перемирии. Первое перемирие было сорвано почти сразу же после вступления в силу.