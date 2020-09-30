Война за Карабах: эксперт оценил риски вторжения России

РФ может вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе / фото:profi-forex.org

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах рискует перейти в фазу обострения, заявил политический эксперт Бачо Корчилава.

В эфире телеканала Украина 24 он обратил внимание на то, что по сравнению с прошлыми столкновениями, Россия потеряла влияние на Азербайджан.

Эксперт напомнил, что по сравнению с обострением между Арменией и Азербайджаном в 2016 году, сейчас ситуация изменилась.

"Перманентно там происходит эскалация конфликта, но видоизменилась ситуация в отличие от 2016 года. Азербайджан не настолько зависим от Российской Федерации и Турция тоже не особо зависима от энергоносителей России. Было осуществлено много проектов за эти четыре года", - пояснил Корчилава.

Кроме того, он также оценил вероятность вмешательства России в войну в Нагорном Карабахе.

"Вмешательство Российской Федерации возможно, потому что на территории Армении существует 102-я военная база в Гюмри и Ереване. Когда-то эта база располагалась в Грузии, Азербайджане и Армении и называлась ГРВЗ - группа российских войск в Закавказье", - добавил Корчилава.

Читайте такжеБольшая война за Карабах: эксперт дал прогноз битвы Еревана и Баку

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах