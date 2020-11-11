Война за Карабах: политолог назвал причины перемирия и введения миротворцев РФ

Россия отправила миротворческие силы в Карабах, чтобы там не было места для турецких миротворцев, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что в ходе войны за Нагорный Карабах Армения была вынуждена попросить перемирие, чтобы Азербайджан не захватил больше территорий.

В то же время Россия решила отправить миротворцев в Карабах, чтобы миротворческую функцию на себя не взяла Турция, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, президент РФ Владимир Путин не мог не вмешаться в нагорно-карабахский конфликт.

"...Если бы процесс продолжался, Алиев (президент Азербайджана Ильхам Алиев – Ред.) легко взял бы и Карабах, и вернул бы контроль над всей территорией Азербайджана. Поэтому армянская сторона была вынуждена просить перемирие, а российская – ввести миротворцев, чтобы не оставить место для Турции", – объяснил Орешкин.