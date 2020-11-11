Война за Карабах: политолог назвал причины перемирия и введения миротворцев РФ

Путин с конкретной целью отправил миротворцев в Карабах, считает эксперт.
Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что в ходе войны за Нагорный Карабах Армения была вынуждена попросить перемирие, чтобы Азербайджан не захватил больше территорий.
В то же время Россия решила отправить миротворцев в Карабах, чтобы миротворческую функцию на себя не взяла Турция, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.
По словам собеседника, президент РФ Владимир Путин не мог не вмешаться в нагорно-карабахский конфликт.
"...Если бы процесс продолжался, Алиев (президент Азербайджана Ильхам Алиев – Ред.) легко взял бы и Карабах, и вернул бы контроль над всей территорией Азербайджана. Поэтому армянская сторона была вынуждена просить перемирие, а российская – ввести миротворцев, чтобы не оставить место для Турции", – объяснил Орешкин.
- Справка. Война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах началась десятки лет назад. Боевые действия разгорались и стихали.
- Бои в очередной раз обострились утром 27 сентября текущего года.Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях, и завязались бои.
- Российская Федерация захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Азербайджан и Армения заключали перемирия. Первое перемирие было сорвано почти сразу же после вступления в силу.
- Российская, азербайджанская и армянская стороны 9 ноября подписали соглашение об установлении мира в Карабахе. Потом РФ начала отправлять в Карабах свои миротворческие силы.
Автор: Екатерина Присяжнюк