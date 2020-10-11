Война за Карабах: Арутюнян сделал громкое заявление о признании независимости НКР

Араик Арутюнян сделал заявление о признании независимости НКР / facebook.com/ArayikHarutyunian

Война за Нагорный Карабах продолжается. В воскресенье, 11 октября, президент Нагорного Карабаха Араик Аруюнян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе "полноценно не состоялся". Он также отметил, что Нагорно-Карабахская республика может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

"Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах", - сказал президент Нагорного Карабаха.

Кроме того, Аруюнян отметил, что обратится с такой же просьбой и к международному сообществу.

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