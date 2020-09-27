Война за Карабах: стало известно, о чем говорили Путин с Пашиняном

Никол Пашинян и Владимир Путин / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия", - сказано в сообщении.

Также добавляется, что телефонный разговор Путина с Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны.

Читайте такжеАрмения опровергла захват Азербайджаном 6 сел в зоне карабахского конфликта

Утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах