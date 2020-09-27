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Война за Карабах: стало известно, о чем говорили Путин с Пашиняном

27 сентября 2020, 18:24

Лидеры РФ и Армении обсудили обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Пашинян
Никол Пашинян и Владимир Путин / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия", - сказано в сообщении.

Также добавляется, что телефонный разговор Путина с Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны.

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  • Утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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