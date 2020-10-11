Война за Нагорный Карабах: Алиев назвал условие переговоров с Пашиняном

Армения не должна шантажировать Азербайджан - Алиев / president.az

Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе возможны, однако не на данном этапе.

Об этом заявил глава азербайджанского государства в интервью РБК.

По словам Алиева, он не исключает переговоров с Пашиняном. При этом политик считает, что именно сейчас лидерам государств говорить не о чем – руководство Армении не настроено на конструктивный диалог.

"Я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны, наконец, понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя", - подчеркнул Ильхам Алиев.Читайте также"Армения никогда не увидит Карабах": Алиев сделал неожиданное заявление о перемирии

Конфликт в Нагорном Карабахе