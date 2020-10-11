Война за Нагорный Карабах: Алиев назвал условие переговоров с Пашиняном

Алиев сомневается, что переговоры с Пашиняном могут изменить ход событий в Нагорном Карабахе.
Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе возможны, однако не на данном этапе.
Об этом заявил глава азербайджанского государства в интервью РБК.
По словам Алиева, он не исключает переговоров с Пашиняном. При этом политик считает, что именно сейчас лидерам государств говорить не о чем – руководство Армении не настроено на конструктивный диалог.
"Я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны, наконец, понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя", - подчеркнул Ильхам Алиев.Читайте также"Армения никогда не увидит Карабах": Алиев сделал неожиданное заявление о перемирии
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное столкновение Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, тогда как в Баку заявили о провокации Армении.
- 1 октября США, Россия и Франция призвали стороны к прекращению огня и решению конфликта в дипломатической плоскости.
- 10 октября Азербайджан и Армения договорились о перемирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Однако уже спустя час оборонные ведомства двух государств сообщили о срыве договоренностей.
- Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если Азербайджан будет нарушать перемирие, он обратится к Еревану с просьбой признать независимость НКР.
- Глава армянского правительства Никол Пашинян призвал армянскую диаспору по всему миру попросить международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.