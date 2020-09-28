Война за Нагорный Карабах: Армения заявила, что в конфликт вмешалась третья страна

Война Армения-Азербайджан за Нагорный Карабах: в деле появилась третья сторона / Reuters

Турция вмешивается в войну за Нагорный Карабах, поставляя Азербайджану турецкое оружие и отправляя туда наемников. С таким заявлением выступил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает армянское издание Verelq.

По словам армянского чиновника, у азербайджанских военных "эти факты (о поставках оружия – ред.) уже не вызывают сомнений".

"Про боевиков не могу утверждать, нужно больше доказательств – и будем говорить уже более уверенно", – уточнил Ованнисян.

Напомним, Турция призвала Армению "немедленно прекратить агрессию" по отношению к Азербайджану. Кроме того, Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе.

Ранее сообщалось, как Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах. Противостояние между армянами и азербайджанцами длится более 100 лет.

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