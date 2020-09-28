Война за Нагорный Карабах: Армения заявила, что в конфликт вмешалась третья страна

По словам представителя Армении, третья сторона конфликта снабжает азербайджанских военных оружием.
Турция вмешивается в войну за Нагорный Карабах, поставляя Азербайджану турецкое оружие и отправляя туда наемников. С таким заявлением выступил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает армянское издание Verelq.
По словам армянского чиновника, у азербайджанских военных "эти факты (о поставках оружия – ред.) уже не вызывают сомнений".
"Про боевиков не могу утверждать, нужно больше доказательств – и будем говорить уже более уверенно", – уточнил Ованнисян.
Напомним, Турция призвала Армению "немедленно прекратить агрессию" по отношению к Азербайджану. Кроме того, Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе.
Ранее сообщалось, как Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах. Противостояние между армянами и азербайджанцами длится более 100 лет.
Конфликт в Нагорном Карабахе: последние новости
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Позже Азербайджан также принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Россия провела переговоры с армянской стороной и призвала Баку и Ереван урегулировать конфликтную ситуацию.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.