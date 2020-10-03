Война за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку

Война за Нагорный Карабах / Reuters

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос оценил обострение военных действий между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Об этом он написал в колонке на сайте издания НВ.

Эксперт обратил внимание на то, что в отличие от событий 2016 года интенсивность боевых действий стала на порядок выше.

"Азербайджан использует абсолютно новейшее оружие. Ну и политическая ситуация в пользу Азербайджана, поскольку все заняты Ковидом. Нет резкой реакции со стороны разных стран. Есть слабая реакция США и России, и дальше этого никто не двигается", - подчеркнул аналитик.

В то же время он отметил, что на сегодня никто не может сказать, чем закончатся боевые столкновения.

"В войне выигрывают те армии, бойцы которых более мотивированы. И в этом конфликте никто посторонний не "дергает за ниточки". Есть только две стороны, которые давно друг друга "дергают" за волосы. Это двусторонний конфликт, подчеркну, и наоборот, эти две стороны используют других игроков", - добавил Семиволос.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.

Он также отметил, что по сведениям армянских военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах