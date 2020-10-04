Война за Нагорный Карабах: Ереван заговорил об использовании войск РФ

Никол Пашинян рассказал, при каких обстоятельствах могут быть использованы ВС России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность привлечения вооруженных сил России на фоне обострения войны за Нагорный Карабах.
Как подчеркнул он в интервью немецкому изданию Bild, ВС РФ при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.
"В Армении присутствует 102-ая российская военная база, и мы имеем совместную систему ПВО, соглашение вокруг которой четко формулируют, в каких случаях эти ВС могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении", - сказал Пашинян.
Он также ответил на вопрос, при каких обстоятельствах могут быть использованы ВС России, находящиеся на территории Армении.
"Это предусмотренные соглашением конкретные случаи, и уверен, что, если подобные случаи произойдут, Россия выполнит свои обязательства в соответствии с соглашением", - добавил Пашинян.
Читайте такжеАлиев потребовал извинений от Макрона: что стало причиной громкого скандала
Ранее Пашинян заявил о том, что цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа.
Он подчеркнул, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.