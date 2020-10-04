Война за Нагорный Карабах: Ереван заговорил об использовании войск РФ

Никол Пашинян / Фото: Sputnik Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность привлечения вооруженных сил России на фоне обострения войны за Нагорный Карабах.

Как подчеркнул он в интервью немецкому изданию Bild, ВС РФ при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

"В Армении присутствует 102-ая российская военная база, и мы имеем совместную систему ПВО, соглашение вокруг которой четко формулируют, в каких случаях эти ВС могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении", - сказал Пашинян.

Он также ответил на вопрос, при каких обстоятельствах могут быть использованы ВС России, находящиеся на территории Армении.

"Это предусмотренные соглашением конкретные случаи, и уверен, что, если подобные случаи произойдут, Россия выполнит свои обязательства в соответствии с соглашением", - добавил Пашинян.

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Ранее Пашинян заявил о том, что цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа.

Он подчеркнул, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах