Война за Нагорный Карабах: генерал назвал главную причину поражения Армении

Главная причина поражения Армении в войне за Карабах – руководство, считает Мовсес Акопян / Reuters

Бывший глава Генштаба вооруженных сил Армении и экс-глава военно-контрольной службы Минобороны страны – генерал-полковник Мовсес Акопян, заявил, что армянская сторона потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах из-за руководства.

Генерал на пресс-конференции назвал руководство первой причиной поражения армянского государства в карабахском конфликте, пишет Sputnik Армения.

Акопян добавил, что корни многих проблем лежат в прошлом.

"Первая причина поражения (в войне за Карабах – Ред.) – это руководство, управление, это допущенные ошибки при переводе состояния армии в боевое…", – заявил генерал-полковник.

Генерал поделился, что премьер-министр Никола Пашинян на протяжении пяти дней искал основание, чтобы уволить его с поста главы Генштаба, а потом на эту должность назначили генерала Артака Давтяна.

По словам Акопяна, после назначения Давтяна он предупреждал, что это "самый неподготовленный военный".

"С того момента начался процесс развала армии. Но я не считаю это предательством, это результат незнания искусства войны…", – заявил он.

Советник генпрокурора Армении Артура Давтяна Гор Абрамян в Facebook написал, что глава Генпрокуратуры направил запись пресс-конференции Акопяна в Специальную следственную службу "для проверки достоверности озвученных им обстоятельств".

Напомним, Мовсес Акопян был главой Генштаба армии Армении с октября 2016 года по май 2018 года. В мае 2018 года пост начальника Генштаба занял Артак Давтян.

В мае этого же года Акопяна назначили главой военно-контрольной службы Минобороны. Акопян 18 ноября 2020-го написал заявление об ухода с должности.

Справка. Армения на протяжении десятков лет воюет с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Боевые действия разгорались и стихали.

Бои в очередной раз обострились утром 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях, и завязались бои.

Российская Федерация захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Азербайджан и Армения заключали перемирия. Первое перемирие было сорвано почти сразу же после вступления в силу.

Российская, азербайджанская и армянская стороны 9 ноября подписали соглашение об установлении мира в Карабахе. Согласно документу, Армении нужно вывести войска с части территории.

После того, как армянская сторона подписала соглашение о прекращении боев в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули протесты. Оппозиционные силы восприняли такой шаг, как капитуляцию.

В центре Еревана оппозиционные партии потребовали отказа от вывода войск из Карабаха, были стычки с полицией, есть много задержанных. Потом протестующие потребовали, чтобы Никола Пашинян ушел в отставку.