Война за Нагорный Карабах: главы МИД России и Армении обсудили действия Турции

Лавров обсудил с армянским коллегой ситуацию в Карабахе / Reuters

В среду, 30 сентября, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили войну в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Sputnik Армении со ссылкой на МИД Армении.

В ходе переговоров главы ведомств обсудили проходящие в непризнанном Нагорном Карабахе боевые действия.

Армянский министр осудил роль турецкой стороны в осуществляемых армией Азербайджана действиях.

Кроме того, стороны согласились, что направленные на подрыв мира и безопасности шаги третьих стран являются неприемлемыми.

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