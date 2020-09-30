Война за Нагорный Карабах: главы МИД России и Армении обсудили действия Турции

Армянский министр осудил роль турецкой стороны в осуществляемых армией Азербайджана действиях.
В среду, 30 сентября, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили войну в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Sputnik Армении со ссылкой на МИД Армении.
В ходе переговоров главы ведомств обсудили проходящие в непризнанном Нагорном Карабахе боевые действия.
Армянский министр осудил роль турецкой стороны в осуществляемых армией Азербайджана действиях.
Кроме того, стороны согласились, что направленные на подрыв мира и безопасности шаги третьих стран являются неприемлемыми.
Война за Нагорный Карабах - о чем сообщалось ранее:
- 30 сентября в МИД Азербайджана заявили, что страна продолжит военную операцию в Нагорном Карабахе до полного вывода вооруженных сил Армении.
- 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
- 29 сентября в минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб. Чуть позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.
- Азербайджан принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
Автор: Адриана Бубновская