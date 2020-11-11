Война за Нагорный Карабах: Пашинян объяснил, зачем подписал капитуляцию Армении

Никол Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что подписал документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, чтобы избежать военного коллапса.

Об этом Пашинян заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, могли пасть крупные города.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - заявил премьер Армении.

По его словам, Генштаб докладывал о проблемах с ресурсами, политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию. Также, по словам Пашиняна, соглашение по Карабаху позволило сохранить то, что непризнанная республика могла не удержать.

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