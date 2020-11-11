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Война за Нагорный Карабах: Пашинян объяснил, зачем подписал капитуляцию Армении

11 ноября 2020, 10:08

Могли пасть крупные города, заявил армянский премьер.

Никол Пашинян
Никол Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что подписал документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, чтобы избежать военного коллапса.

Об этом Пашинян заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, могли пасть крупные города.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - заявил премьер Армении.

По его словам, Генштаб докладывал о проблемах с ресурсами, политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию. Также, по словам Пашиняна, соглашение по Карабаху позволило сохранить то, что непризнанная республика могла не удержать.

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Война за Нагорный Карабах 2020 - последние новости:

  • В Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября вступило в силу новое перемирие.
  • Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
  • В документе говорится о том, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Баку и Ереван должны обменяться военнопленными и телами погибших. Все транспортные узлы в Карабахе разблокируются. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. Кроме того в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
  • Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ подписали глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
  • Позже на сайте Кремля опубликовали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по перемирию в Нагорном Карабахе.
  • После подписания документа о перемирии в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые беспорядки. Возмущенная толпа захватила парламент и жестоко избила его спикера. Оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.

Нагорный Карабах Никол Пашинян новости Армении
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