Война за Нагорный Карабах: Пашинян резко ответил на обвинения Алиева

Никол Пашинян / Фото: Sputnik Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о поселении армян в Нагорном Карабахе.

Как подчеркнул он в интервью телеканалу Al Jazeera, расселение армян из диаспоры в Нагорном Карабахе является естественным явлением, к которому власти Армении отношения не имеют.

"Утверждения о том, что правительство Армении переселяет армян диаспоры в Нагорный Карабах, необоснованны по двум причинам. Прежде всего потому, что правительство Армении не имеет никакого отношения к территориальному развитию Нагорного Карабаха. Во-вторых, многие люди эмигрировали из Армении и Нагорного Карабаха в течение многих лет. Они живут в разных уголках мира - в Европе, России, США, и я не исключаю, что некоторые из них могут вернуться и жить в своих домах. Нелогично преподносить это как нечто необычное", - сказал Пашинян.

В то же время премьер Армении подчеркнул, что Нагорный Карабах не может быть частью Азербайджана, потому что во время распада Советского Союза Нагорный Карабах обрел независимость так же, как Азербайджан получил независимость от Советского Союза, осуществив свое конституционное право на выход из состава СССР.

"Подход президента Азербайджана неприемлем, учитывая то, что в 1988 г. Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области объявил о присоединении к Армении. Хочу отметить, что Нагорный Карабах не может быть частью Азербайджана по простой причине. Когда распался Советский Союз, Нагорный Карабах получил независимость так же, как Азербайджан получил независимость от Советского Союза, воспользовавшись своим конституционным правом на отделение от Советского Союза. По мнению Азербайджана, карабахский вопрос основан на восстановлении советского статус-кво, что невозможно", - добавил Пашинян.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.

Он также отметил, что по сведениям армянских военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах