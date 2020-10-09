Война за Нагорный Карабах: в Армении сильнее закрутили гайки

В Армении правительство ужесточило военное положение.
В Армении власти решили ужесточить военное положение, введенное после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Армянское правительство решило бороться с пропагандой относительно обороноспособности Армении и Карабаха, сообщает армянское подразделение Радио Свобода.
По его данным, контролировать соблюдение правил, введенных во время военного положения, будет полиция.
Ужесточение военного положения в Армении – что запретили власти
Нельзя делать достоянием общественности сообщения, в которых есть критика действий властей, связанных с обеспечением госбезопасности и правового режима военного положения.
Запрет распространяется и на публикации, и на выступления.
- Напомним, Армения на протяжении десятков лет конфликтует с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
- В конце сентября – утром 27 числа – война в Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях. Потом страны ввели военное положение и продолжили боевые действия.
Автор: Екатерина Присяжнюк