Война за Нагорный Карабах: в Армении сильнее закрутили гайки

Из-за карабахского конфликта Армения ужесточила военное положение / Reuters

В Армении власти решили ужесточить военное положение, введенное после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Армянское правительство решило бороться с пропагандой относительно обороноспособности Армении и Карабаха, сообщает армянское подразделение Радио Свобода.

По его данным, контролировать соблюдение правил, введенных во время военного положения, будет полиция.

Ужесточение военного положения в Армении – что запретили власти

Нельзя делать достоянием общественности сообщения, в которых есть критика действий властей, связанных с обеспечением госбезопасности и правового режима военного положения.

Запрет распространяется и на публикации, и на выступления.