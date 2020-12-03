Войска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование

Азербайджанские войска потребовали от Армении отдать еще одну территорию / Министерство обороны Азербайджана

Военные подразделения Азербайджана, которые ранее взяли под контроль территорию между Сюникской областью и Нагорным Карабахом ("зона безопасности"), подошли к селу Тех и потребовали от сил армянской армии отдать эту землю, которую в Баку считают своей согласно договоренностям от 9 ноября.

Как сообщает Sputnik Армения, ранее опубликованную в социальных сетях информацию о приближении азербайджанских войск к селу Сех подтвердил руководил сельской общины Нерсес Шадунц. По его словам, жители села не собираются отдавать данную территорию военным Баку.

"Азербайджанцы пришли и ушли, потом опять пришли и опять ушли. Более того, такие попытки будут и впредь, но каждый раз они будут отступать. Мы твердо стоим на своих границах, на административных границах. Будьте спокойны, но не забывайте, что Ереван начинается с села Тех", - отметил Шадунц.

Также он добавил, что сейчас идут процесс делимитации, однако местные жители продолжают оставаться на территории. Там же присутствуют и российские миротворцы. Община Тех имеет границу с республикой Азербайджан, протяженность которой – 60 километров.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

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