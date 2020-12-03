Войска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование

Ереван начинается с села Тех, заверил руководитель сельской общины Нерсес Шадунц.
Военные подразделения Азербайджана, которые ранее взяли под контроль территорию между Сюникской областью и Нагорным Карабахом ("зона безопасности"), подошли к селу Тех и потребовали от сил армянской армии отдать эту землю, которую в Баку считают своей согласно договоренностям от 9 ноября.
Как сообщает Sputnik Армения, ранее опубликованную в социальных сетях информацию о приближении азербайджанских войск к селу Сех подтвердил руководил сельской общины Нерсес Шадунц. По его словам, жители села не собираются отдавать данную территорию военным Баку.
"Азербайджанцы пришли и ушли, потом опять пришли и опять ушли. Более того, такие попытки будут и впредь, но каждый раз они будут отступать. Мы твердо стоим на своих границах, на административных границах. Будьте спокойны, но не забывайте, что Ереван начинается с села Тех", - отметил Шадунц.
Также он добавил, что сейчас идут процесс делимитации, однако местные жители продолжают оставаться на территории. Там же присутствуют и российские миротворцы. Община Тех имеет границу с республикой Азербайджан, протяженность которой – 60 километров.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе завершился подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении огня от 9 ноября.
- Азербайджан выиграл войну, а Армения потерпела поражение. В рамках договоренностей Ереван передал под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- Несмотря на поражение, в Армении заявили, что конфликт будут полностью урегулирован только после того, как жители Нагорного Карабаха получат право на самоопределение.