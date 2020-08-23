Войска НАТО у границ с Беларусью: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко

В НАТО ответили на обвинения Лукашенко / Reuters

В НАТО назвали безосновательными заявления президента Александра Лукашенко о том, что Альянс усиливает войска у границ с Беларусью, и призвали его уважать права своих граждан.

Об этом заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску, передает EFE.

Она отметила, что НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны.

"Мы занимаем строго оборонительную позицию", - подчеркнула она, добавив, что организация остается "бдительной и готова сдерживать любую агрессию для защиты союзников".

Кроме того, в НАТО призвали Минск полностью уважать основные права и свободы своих граждан.

Читайте такжеЛукашенко велел военным стрелять без предупрежденияНапомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - сказал Лукашенко.