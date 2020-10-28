Войска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление

Российские пограничники расположены на юго-восточной и юго-западной границе республики Армения, уточнил Пашинян.
Пограничники РФ присутствуют на границе Армении с непризнанной самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Вследствие последних событий они были размещены и на других участках армянской государственной границы.
Об этом заявил армянский глава правительства Никол Пашинян в интервью испанскому журналисту Пабло Гонсалесу 20 октября, сообщает российское информагентство РИА Новости.
По словам премьера, на границе Армении с Турцией и Ираном всегда были российские пограничные войска. Из-за последних событий они теперь оказались также на юго-восточной и юго-западной границе Армянской республики.
"В этом нет никакой новости. Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть, так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении", - сказал Пашинян.
Издание отмечает, что Армения на юго-западе страны граничит с азербайджанской Нахичеванской АР, а на юго-восточном направлении с районами Азербайджана, которые контролируют власти непризнанной НКР.Читайте такжеЭрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху
Присутствие российских пограничников обеспечивается двусторонним договором России и Армении – конфигурация безопасности сохраняется еще со времен Советского Союза.
Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ расположены в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Также они присутствуют в армянском аэропорту Звартноц.
Всего в Армении находятся около 4,5 тысяч пограничников из России. Их работу оплачивают армянское и российское правительства.
Роль России в конфликте в Нагорном Карабахе
- Россия – наряду с США и Францией – является страной-посредником во вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Москва вместе с Парижем и Вашингтоном 1 октября призвала стороны к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.
- Армения является членом ОДКБ, вследствие чего Россия гарантирует ей безопасности в случае внешней военной интервенции. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва выполняет свои обязательства, однако гарантии не распространяются на Нагорный Карабах.
- Депутат Госдумы РФ от правящей партии Единая Россия Константин Затулин заявлял, что Россия может провести десантную операцию на территории Армении с целью укрепления военной позиции Еревана по Нагорному Карабаху.
- 25 октября в пресс-службе Вооруженных сил Азербайджана сделали заявление о размещении полевых лагерей российских пограничных войск на территории Армении у границ азербайджанского государства.