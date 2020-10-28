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Войска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление

28 октября 2020, 20:37

Российские пограничники расположены на юго-восточной и юго-западной границе республики Армения, уточнил Пашинян.

Пашинян
Пограничные войска РФ всегда присутствовали на территории Армении - Пашинян / Reuters

Пограничники РФ присутствуют на границе Армении с непризнанной самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Вследствие последних событий они были размещены и на других участках армянской государственной границы.

Об этом заявил армянский глава правительства Никол Пашинян в интервью испанскому журналисту Пабло Гонсалесу 20 октября, сообщает российское информагентство РИА Новости.

По словам премьера, на границе Армении с Турцией и Ираном всегда были российские пограничные войска. Из-за последних событий они теперь оказались также на юго-восточной и юго-западной границе Армянской республики.

"В этом нет никакой новости. Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть, так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении", - сказал Пашинян.

Издание отмечает, что Армения на юго-западе страны граничит с азербайджанской Нахичеванской АР, а на юго-восточном направлении с районами Азербайджана, которые контролируют власти непризнанной НКР.Читайте такжеЭрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху

Присутствие российских пограничников обеспечивается двусторонним договором России и Армении – конфигурация безопасности сохраняется еще со времен Советского Союза.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ расположены в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Также они присутствуют в армянском аэропорту Звартноц.

Всего в Армении находятся около 4,5 тысяч пограничников из России. Их работу оплачивают армянское и российское правительства.

Роль России в конфликте в Нагорном Карабахе

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