Войска России в Приднестровье: эксперт предупредил Украину об опасности

Дестабилизация ситуации в Приднестровье может быть опасной для Украины - эксперт/ point.md

Несмотря на заявление новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья, Москва не будет спешить с реализацией такой инициативы в ближайшие несколько лет. В связи с этим Россия может устроить военное обострение в регионе, который граничит с Одесской областью Украины.

Об этом рассказал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире телеканала Украина 24, комментируя дальнейшее развитие ситуации в Приднестровье.

По его словам, заявления Санду не говорят о том, что Россия в ближайшие годы выведет войска из Приднестровья. Скорее всего, это сигнализирует о формировании в Молдове нового курса, которому будет следовать глава государства.

"Так повелось, что с точки зрения стратегических целей новоизбранный президент определяет некие задачи. Сейчас не стоит ожидать резких шагов, тем более что Россия заявила о своей позиции, и я думаю, что если смотреть правде в глаза, Россия не будет выводить свои войска в ближайшее время. Будет продолжаться некий пинг-понг между Молдовой и Российской Федерацией", - отметил эксперт.

В связи с этим Молдова при президентстве Санду продемонстрирует политическую позицию государства по вопросу аннексии Крыма и оккупации Донбасса.Читайте такжеВ России допустили обострение конфликта в Приднестровье

"Мы ожидаем от Молдовы непризнания аннексии Крыма и признания его украинской территорией, чего Додон не делал. Это более геостратегическая позиция, которая предполагает добрососедские отношения, тем более что Молдова в этом заинтересована", - сказал Семенюк.

Однако Украина должна внимательно отнестись к тому, что Россия может отреагировать на заявления Санду и спровоцировать какое-либо обострение.

"Тут мы должны быть начеку, потому что Приднестровье граничит с Одесской областью, а это фундаментально для украинской безопасности. Вряд ли до горячей фазы дойдет, но мы должны быть готовы, что Россия может в любой момент включить агрессию", - подчеркнул Тарас Семенюк.

Приднестровье новости