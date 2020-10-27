Войска Турции уже в Азербайджане: в Армении сделали заявление

В Азербайджане находятся около 1 000 турецких военнослужащих, утверждают в Ереване.
Из Турции в Азербайджан двумя рейсами 26 и 27 сентября прибыли около 1 тысячи турецких военных. Спустя несколько дней около 300 турецких спецназовцев разместились в Гяндже, где планировали специальную операцию. Также на территории азербайджанской республики находятся наемники из Сирии и Пакистана.
Об этом заявил глава криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаэл Варданян во вторник, 27 октября, сообщает российское информагентство РИА Новости.
По словам Варданяна, с момента обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, на территорию республики Азербайджан прибыли турецкие военнослужащие, принимавшие участие в военных действиях в Сирии.
"Двумя рейсами 26 и 27 сентября из Турции в Азербайджан были переправлены около 1 тысячи турецких военнослужащих… Четвертого октября в Гяндже находились как минимум 300 турецких спецназовцев, которые, по всей видимости, готовились к специальной операции на восточном и юго-восточном направлениях. Они ранее участвовали в боевых действиях в сирийских Африне и Идлибе", - отметил Варданян.Читайте такжеКонфликт в Карабахе: Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном
Также он добавил, что 4 октября в Азербайджан приехали 400 военных из Турции в гражданской одежде.
Напоследок Варданян подчеркнул, что у Еревана есть информация, согласно которой в боях в Нагорном Карабахе принимают участие сотен пакистанских наемников и арабоязычных боевиков. По сведениям армянского СК, боевиков разместили вдоль границы Ирана.
Роль Турции в войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе
- Официальная Анкара 27 сентября после обострения вооруженного конфликта Еревана и Баку в Нагорном Карабахе поддержала объявленную Азербайджаном военную операцию.
- У президента Реджепа Эрдогана неоднократно заявляли о готовности Турции ввести войска в зону конфликта в Нагорном Карабахе по первому требованию Баку. Однако в Анкаре подчеркивали, что пока таких запросов от Азербайджана не поступало.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Ереван ведет войну в Карабахе сразу против двух государств – Турции и Азербайджана. По его словам, Анкара перебрасывает своих боевиков из Сирии в зону армяно-азербайджанского конфликта.
- В Турции опровергают свое участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.
- В США считают, что Турция оказывает поддержку Азербайджану в войне Баку и Еревана. Вашингтон призывает третьи стороны не вмешиваться в конфликт двух государств.