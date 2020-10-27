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Войска Турции уже в Азербайджане: в Армении сделали заявление

27 октября 2020, 17:40

В Азербайджане находятся около 1 000 турецких военнослужащих, утверждают в Ереване.

Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе воюют турецкие войска, а также наемники из Сирии и Пакистана - Ереван / Reuters

Из Турции в Азербайджан двумя рейсами 26 и 27 сентября прибыли около 1 тысячи турецких военных. Спустя несколько дней около 300 турецких спецназовцев разместились в Гяндже, где планировали специальную операцию. Также на территории азербайджанской республики находятся наемники из Сирии и Пакистана.

Об этом заявил глава криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаэл Варданян во вторник, 27 октября, сообщает российское информагентство РИА Новости.

По словам Варданяна, с момента обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, на территорию республики Азербайджан прибыли турецкие военнослужащие, принимавшие участие в военных действиях в Сирии.

"Двумя рейсами 26 и 27 сентября из Турции в Азербайджан были переправлены около 1 тысячи турецких военнослужащих… Четвертого октября в Гяндже находились как минимум 300 турецких спецназовцев, которые, по всей видимости, готовились к специальной операции на восточном и юго-восточном направлениях. Они ранее участвовали в боевых действиях в сирийских Африне и Идлибе", - отметил Варданян.Читайте такжеКонфликт в Карабахе: Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном

Также он добавил, что 4 октября в Азербайджан приехали 400 военных из Турции в гражданской одежде.

Напоследок Варданян подчеркнул, что у Еревана есть информация, согласно которой в боях в Нагорном Карабахе принимают участие сотен пакистанских наемников и арабоязычных боевиков. По сведениям армянского СК, боевиков разместили вдоль границы Ирана.

Роль Турции в войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе

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