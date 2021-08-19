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ВОЗ обнаружила поддельную вакцину против коронавируса

19 августа 2021, 17:07
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Поддельные препараты Covishield были обнаружены в двух странах - Индии и Уганде.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
В мире появилась поддельная вакцина от коронавируса / УНИАН

Индийский институт сыворотки, который занимается производством препарата от коронавируса Covishield - версией вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки инъекции.

Это обнаружила Всемирная организация здравоохранения на территории Индии и Уганды, пишет Independent.

СМИ пишет, что данные поддельные препараты были изъяты в период с июля по август текущего года.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены таким поворотом событий и заявляют, что поддельные дозы серьезно угрожают здоровью мирового населения.

В связи с этим организация призывает всех участников вакцинации быть бдительными в работе с препаратами против коронавируса.

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"Все медицинские изделия должны быть получены от авторизованных/лицензированных поставщиков. Следует тщательно проверять подлинность и физическое состояние продукции", - указано в сообщении.

А вот от правительства Индии официального заявления по этому поводу пока не поступало.

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Напомним, украинское правительство зарегистрировало вакцину от COVID-19 производителя Johnson & Johnson. Соответствующее решение было принято 18 августа. Таким образом препарат Janssen COVID-19 Vaccine добавили в перечень вакцин, после вакцинации которыми привитые граждан получают COVID-сертификат. Особенность этой вакцины в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза. Поэтому украинцам не придется стоять в очереди по несколько раз для того, чтобы пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

viber
ВОЗ вакцина от коронавируса
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