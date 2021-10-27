ВОЗ озвучила печальную статистику по коронавирусу в Европе

Статистика по коронавирусу от ВОЗ / Getty

Европа - единственный континент в мире, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Тут уже несколько недель подряд фиксируют увеличение случаев COVID, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID на 4%. При этом 57% новых случаев COVID были выявлены в европейском регионе.

Наибольшее снижение числа новых случаев за неделю было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за ним следует Западно-Тихоокеанский регион (17%).

При этом в европейском регионе и регионе Юго-Восточной Азии растет число новых еженедельных случаев смерти от COVID, на 14% и 13% соответственно, по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее снижение числа новых еженедельных смертей было зарегистрировано в Западно-Тихоокеанском регионе - на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

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По состоянию на 24 октября, с начала пандемии было зарегистрировано более 243 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 4,9 миллиона смертей.

Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин предупреждал о том, что государство прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в Украине в конце октября и до середины ноября. Спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в стране, который ранее прогнозировали на ноябрь, может случиться раньше. Предположительно, ситуация стабилизируется не раньше января следующего года.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.