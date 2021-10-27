УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ВОЗ озвучила печальную статистику по коронавирусу в Европе

27 октября 2021, 23:56
Прослушать новость
Остановить

За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID на 4%.

коронавирус маска covid-19
Статистика по коронавирусу от ВОЗ / Getty

Европа - единственный континент в мире, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Тут уже несколько недель подряд фиксируют увеличение случаев COVID, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID на 4%. При этом 57% новых случаев COVID были выявлены в европейском регионе.

Наибольшее снижение числа новых случаев за неделю было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за ним следует Западно-Тихоокеанский регион (17%).

При этом в европейском регионе и регионе Юго-Восточной Азии растет число новых еженедельных случаев смерти от COVID, на 14% и 13% соответственно, по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее снижение числа новых еженедельных смертей было зарегистрировано в Западно-Тихоокеанском регионе - на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Реклама

По состоянию на 24 октября, с начала пандемии было зарегистрировано более 243 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 4,9 миллиона смертей.

Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин предупреждал о том, что государство прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в Украине в конце октября и до середины ноября. Спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в стране, который ранее прогнозировали на ноябрь, может случиться раньше. Предположительно, ситуация стабилизируется не раньше января следующего года.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

viber
коронавирус ВОЗ новости Европы коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «ВОЗ озвучила печальную статистику по коронавирусу в Европе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизниЛунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Геомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударомГеомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударом Власова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоуВласова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоу День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужноДень Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Холод неописуемый: Украину накрывает арктический циклон, погода изменится до неузнаваемостиХолод неописуемый: Украину накрывает арктический циклон, погода изменится до неузнаваемости

Последние новости

00:52

В Сумах на глазах у жены убили члена "Правого сектора"

00:42

"Нет денег - ищите всюду": рецензия на комедию-квест "Где деньги"

00:30

Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противниками Видео

00:21

Диетолог назвала самый низкокалорийный и сытный завтрак: вкус невероятный, а польза удивительная Видео

27 октября, среда
23:56

ВОЗ озвучила печальную статистику по коронавирусу в Европе Видео

Реклама
23:23

Цены на газ для украинцев вновь изменили: где и какие тарифы

23:00

Швейцария расширила санкции против России

22:53

ДТП в Харькове: прохожий украл телефоны пострадавших с места смертельной аварии Видео

22:33

Гройсман высмеял слова Тищенко о "дешевом" мясе Видео

21:58

В Украину идет резкое потепление и новая опасность Видео

21:49

В МИД России пришли в ярость после поражения по делу "скифского золота" Видео

21:17

Мать нашла тело дочери: в Хмельницкой области изнасиловали и убили молодую женщину Видео

21:07

На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках

20:46

Высокая температура не повод для вызова "скорой": главный санврач рассказал, когда звонить на 103 Видео

20:29

В Украине усилят карантин: 15 областей попадут в "красную" зону Видео

20:07

Путин приказал Газпрому увеличить закачку газа в хранилища Европы

20:04

Дочь Поляковой в лифчике показала тело без фотошопа и нарвалась на критику 40-летних женщин Видео

19:56

"Трупы некуда складывать": Комаровский обратился к украинцам из-за ситуации с COVID Видео

19:54

Настоящая революция в уборке: у LG появились новые беспроводные вертикальные пылесосы новости компании

19:49

Украина не сможет создать газовый хаб без диверсификации источников поступления газа на рынок – эксперт

Реклама
19:38

В Украине взлетели цены на популярный вид мяса

19:13

СМИ раскрыли массовые схемы обмана в украинских супермаркетах Видео

19:07

Ситуация критическая: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

19:06

Авторитаризм в Украине? Не прокатит мнение

19:06

Самые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые в стужу будут нас вдохновлять и исцелять Фото Видео

18:44

Финал сериала Моя улюблена Страшко: чем удивит последняя серия популярного драмеди

18:38

Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

18:37

В Украине не намерены вводить локдаун - Шмыгаль Видео

18:34

На рынке в Мариуполе в туалет пускают лишь "избранных" с прививкой

18:21

К чему снится собака: толкование известных сонников

18:17

Прожили душа в душу и скончались в один день: на Львовщине от коронавируса умерли супруги

17:59

То, о чем не принято говорить вслух: ТОП-5 знаменитостей, страдающих психическими расстройствами

17:19

Большая стройка: Херсонщина стала первой, где завершили реконструкцию приемных отделений

17:09

Зеленский отреагировал на петицию о запрете концертов российских артистов в Украине Видео

17:04

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

16:50

"Нафтогаз" не в состоянии в течение недели обеспечить бюджетников газом – Ассоциация

16:47

Почему не получается похудеть, несмотря на все усилия: диетолог назвала причины

16:39

Метинвест будет бесплатно поставлять кислород для борьбы с COVID-19 в несколько областей

16:35

В Украине стартовала вакцинация детей: что нужно знать о прививке Видео

16:31

Гонял без прав, авто на матери: в Нацполиции рассказали все подробности смертельного ДТП в Харькове Фото Видео

Реклама
15:40

Посинели губы: в детском саду Кропивницкого малышка едва не погибла от переохлаждения

15:28

ДТП в Харькове: отец виновника сделал первое заявление о трагедии

15:10

Потепление отменяется: синоптики предупредили о дождях и туманах в Украине Видео

15:03

Резонансное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала эмоциональное обращение Фото Видео

14:59

Красная зона карантина: какие ограничения будут в Киевской области с 30 октября

14:55

"Есть области не красные, а "бордовые": Радуцкий заявил об угрозе коллапса медицинской системы Видео

14:39

Известная актриса Римма Зюбина попала в ДТП

14:12

ДТП в Харькове: появились подробности о состоянии пострадавших

14:03

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

13:42

Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию и лишили паспорта: правозащитник остался без документов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять