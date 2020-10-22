ВОЗ зафиксировала печальный антирекорд по коронавирусу в мире

Жертвами заболевания COVID-19 за сутки стали 6 424 жителей планеты.
ВОЗ зафиксировала очередной антирекорд по суточному количеству новых случаев опасного коронавируса во всем мире. За прошедшие сутки подтвердили более 423 819 случаев коронавируса.
По данным статистики на официальном сайте ВОЗ, жертвами заболевания COVID-19 за сутки стали 6 424 жителей планеты. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Европе - 193 831.
В целом в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 - летальные.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Главный санитарный врач Украины назвал условия, при каких ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться и дальше.
- Статистика смертности людей с Covid-19 в Украине уже является критической, сказал президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, при каком условии в Украине максимально ужесточат коронавирусный карантин.
Автор: Екатерина Трохимчук