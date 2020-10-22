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ВОЗ зафиксировала печальный антирекорд по коронавирусу в мире

22 октября 2020, 22:28

Жертвами заболевания COVID-19 за сутки стали 6 424 жителей планеты.

Коронавирус
ВОЗ зафиксировала антирекорд по случаям COVID-19 в мире / Reuters

ВОЗ зафиксировала очередной антирекорд по суточному количеству новых случаев опасного коронавируса во всем мире. За прошедшие сутки подтвердили более 423 819 случаев коронавируса.

По данным статистики на официальном сайте ВОЗ, жертвами заболевания COVID-19 за сутки стали 6 424 жителей планеты. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Европе - 193 831.

В целом в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 - летальные.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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