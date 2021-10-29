ВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выход

Пандемия усложнилась Дельта-штаммом / ТСН

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о глобальном росте заражений коронавирусом и смертей от него. Подобную констатацию он сделал впервые за два месяца. При этом добавил, что только вакцинация не сможет одолеть пандемию.

"В мире число зарегистрированных случаев и смертей от COVID-19 в настоящее время увеличивается впервые за два месяца благодаря продолжающемуся росту в Европе, который перевешивает снижение в других регионах. Это еще одно напоминание о том, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ считает, что пандемия развивается из-за несправедливого доступа к инструментам. В частности, по его словам, в странах с высоким уровнем доходов количество ПЦР-тестов и прививок в восемьдесят раз превышает ситуацию, сложившуюся в странах с низким уровнем доходов.

"Если бы 6,8 миллиарда доз вакцины, введенных к настоящему моменту во всем мире, были распределены справедливо, мы бы достигли нашей цели в 40% привитых в каждой стране", - добавил он.

Также он подчеркнул, что из-за Дельта-штамма, вакцины сами по себе не смогут справиться с пандемией.

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"Все страны, в том числе развитые, по-прежнему подвержены высокому риску заражения новыми вариантами, что приводит к инфицированию тех, кто полностью вакцинирован, ставит под угрозу эффективность имеющихся у нас средств по борьбе с вирусом и увеличивает вероятность повторного введения более строгих санитарных мер", - резюмировал Гебрейесус.

Читайте такжеТолпятся без масок: возле пункта вакцинации в Киеве внезапно возникла огромная очередьГлава ВОЗ заявил, что преодолеть COVID-19 можно наращиваниями объемов тестирования, отслеживанием появление новых и опасных штаммов вируса, новыми методами лечения и соблюдением мер безопасности, в частности, ношением масок и социальной дистанции.

Напомним, в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

Также в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.