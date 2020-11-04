Возле Белого дома начались массовые протесты против Трампа / Reuters

У Белого дома в Вашингтоне (округ Колумбия) собрались активисты в ожидании результатов президентских выборов в США.

Как сообщает портал The Hill, на площади имени Лафайета, которая расположенной неподалеку от Белого дома, собрались десятки противников президента США Дональда Трампа. Полицейские организовали баррикады. Возле них демонстранты развернули баннер с надписью: "Уберите Трампа".

Кроме того, на фоне демонстраций полицейские перекрыли несколько центральных улиц Вашингтона. Толпа протестующих начала собираться за несколько часов до закрытия избирательных участков в восточных штатах США.

Как сообщает портал FOX 5, между протестующими и полицейскими вспыхнула потасовка, в результате которой был задержан как минимум один мужчина.

Также сообщается о том, что в крупных американских городах ‒ Сиэтле и Портленде ‒ готовятся массовые протесты против победы Трампа. Постепенно выходят на улицы и блокируют дороги активисты движения Black Lives Matter.

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Выборы президента США - что было ранее:

Согласно Конституции США, выборы президента непрямые – победителя определит коллегия американских выборщиков, состав которой определяется на всеобщем голосовании. После общенационального голосования выборщики проголосуют на 41-день.

На данный момент в США закрылись все избирательные участки. По предварительным данным, за Байдена проголосовали 64 685 958 млн избирателей (49,8%), Трампа поддержали 63 271 470 (48.7%). У "демократа" – 220 голосов выборщиков, у "республиканца" – 213.