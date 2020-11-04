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Возле Белого дома начались массовые протесты против Трампа

4 ноября 2020, 09:28

Толпа протестующих начала собираться за несколько часов до закрытия избирательных участков.

Вашингтон
Возле Белого дома начались массовые протесты против Трампа / Reuters

У Белого дома в Вашингтоне (округ Колумбия) собрались активисты в ожидании результатов президентских выборов в США.

Как сообщает портал The Hill, на площади имени Лафайета, которая расположенной неподалеку от Белого дома, собрались десятки противников президента США Дональда Трампа. Полицейские организовали баррикады. Возле них демонстранты развернули баннер с надписью: "Уберите Трампа".

Кроме того, на фоне демонстраций полицейские перекрыли несколько центральных улиц Вашингтона. Толпа протестующих начала собираться за несколько часов до закрытия избирательных участков в восточных штатах США.

Как сообщает портал FOX 5, между протестующими и полицейскими вспыхнула потасовка, в результате которой был задержан как минимум один мужчина.

Также сообщается о том, что в крупных американских городах ‒ Сиэтле и Портленде ‒ готовятся массовые протесты против победы Трампа. Постепенно выходят на улицы и блокируют дороги активисты движения Black Lives Matter.

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Выборы президента США - что было ранее:

  • Согласно Конституции США, выборы президента непрямые – победителя определит коллегия американских выборщиков, состав которой определяется на всеобщем голосовании. После общенационального голосования выборщики проголосуют на 41-день.
  • На данный момент в США закрылись все избирательные участки. По предварительным данным, за Байдена проголосовали 64 685 958 млн избирателей (49,8%), Трампа поддержали 63 271 470 (48.7%). У "демократа" – 220 голосов выборщиков, у "республиканца" – 213.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

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