Возле границ России зарегистрировали новый случай бубонной чумы

Инфицированная женщина ела мясо сурка.
В Монголии зарегистрировали еще один новый случай заражения бубонной чумой.
Инфицированной оказалась 25-летняя женщина из провинции Ховд, которая ела мясо сурка. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний.
Женщину госпитализировали в местное медицинское учреждение. Еще 19 человек, которые контактировали с ней, изолированы.
С начала года в Монголии обнаружили уже 22 случая предполагаемого заражения бубонной чумой, шесть диагнозов подтвердили результаты лабораторных исследований.
В стране зафиксированы три смерти от бубонной чумы:
- в сентябре 2020 года скончался один из зараженных в провинции Завхан;
- в августе от инфицирования умер 42-летний мужчина в провинции Ховд;
- в июле скончался 15-летний подросток в провинции Говь-Алтай.
Что такое бубонная чума
Бубонная чума - это одна из клинических форм чумы (зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни).
Бубонная является наиболее распространенной формой чумы в мире, и возникает в результате укуса инфицированной блохи, говорится на сайте ВОЗ.
Возбудитель чумы - бактерия Yersinia pestis проникает в организм человека в месте укуса и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться. Лимфатический узел воспаляется, набухает и создает болезненные ощущения; такие лимфатические узлы и называют "бубонами". На более поздних стадиях инфекции воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые гнойные раны.
Передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко. В случае дальнейшего развития бубонной чумы инфекция может распространиться в легкие, и возникает более тяжелая форма чумы, которая называется легочной.
Симптомы бубонной чумы: горячка; головная боль; слабость и озноб; увеличение лимфатических узлов; тяжелая интоксикация; геморрагический синдром.
Напомним:
- Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая.
- Инфекционист Вадим Аристов также высказал свое мнение относительно того, грозит ли Украине эпидемия бубонной чумы.