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Возле границ России зарегистрировали новый случай бубонной чумы

28 сентября 2020, 01:34

Инфицированная женщина ела мясо сурка.

чума, маска, Китай
С начала года в Монголии обнаружили уже 22 случая предполагаемого заражения бубонной чумой / Фото pixabay.com

В Монголии зарегистрировали еще один новый случай заражения бубонной чумой.

Инфицированной оказалась 25-летняя женщина из провинции Ховд, которая ела мясо сурка. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний.

Женщину госпитализировали в местное медицинское учреждение. Еще 19 человек, которые контактировали с ней, изолированы.

С начала года в Монголии обнаружили уже 22 случая предполагаемого заражения бубонной чумой, шесть диагнозов подтвердили результаты лабораторных исследований.

В стране зафиксированы три смерти от бубонной чумы:

  • в сентябре 2020 года скончался один из зараженных в провинции Завхан;
  • в августе от инфицирования умер 42-летний мужчина в провинции Ховд;
  • в июле скончался 15-летний подросток в провинции Говь-Алтай.

  • Что такое бубонная чума

Бубонная чума - это одна из клинических форм чумы (зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни).

Бубонная является наиболее распространенной формой чумы в мире, и возникает в результате укуса инфицированной блохи, говорится на сайте ВОЗ.

Возбудитель чумы - бактерия Yersinia pestis проникает в организм человека в месте укуса и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться. Лимфатический узел воспаляется, набухает и создает болезненные ощущения; такие лимфатические узлы и называют "бубонами". На более поздних стадиях инфекции воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые гнойные раны.

Передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко. В случае дальнейшего развития бубонной чумы инфекция может распространиться в легкие, и возникает более тяжелая форма чумы, которая называется легочной.

Симптомы бубонной чумы: горячка; головная боль; слабость и озноб; увеличение лимфатических узлов; тяжелая интоксикация; геморрагический синдром.

Напомним:

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