Возобновление боев за Карабах: Пашинян признал потерю новых территорий

Никол Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал подробности эскалации, которая произошла в Нагорном Карабахе.

Об этом он рассказал в ходе экстренного заседания Совета нацбезопасности, сообщает Armenia Today.

По его данным, боевые действия в Гадрутском районе начались в условиях, когда российская армия еще не успела установить свои наблюдательные пункты.

Как сообщается, после нескольких часов боя азербайджанскому спецназу удалось взять частично под контроль территории нескольких сел.

Впоследствии в район боевых действий прибыл небольшой российский отряд. С утра в воскресенье российская сторона стянула дополнительные силы, и ситуацию удалось стабилизировать.

Пашинян также добавил, что по некоторой информации, в боевых действиях в селах Хцаберд и Хин Тахер участвовали турецкие подразделения.

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