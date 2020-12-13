Возобновление боев за Карабах: Пашинян признал потерю новых территорий

Боевые действия проходили в Гадрутском районе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал подробности эскалации, которая произошла в Нагорном Карабахе.
Об этом он рассказал в ходе экстренного заседания Совета нацбезопасности, сообщает Armenia Today.
По его данным, боевые действия в Гадрутском районе начались в условиях, когда российская армия еще не успела установить свои наблюдательные пункты.
Как сообщается, после нескольких часов боя азербайджанскому спецназу удалось взять частично под контроль территории нескольких сел.
Впоследствии в район боевых действий прибыл небольшой российский отряд. С утра в воскресенье российская сторона стянула дополнительные силы, и ситуацию удалось стабилизировать.
Пашинян также добавил, что по некоторой информации, в боевых действиях в селах Хцаберд и Хин Тахер участвовали турецкие подразделения.
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Новое обострение в Карабахе:
- Министерство обороны Азербайджанской Республики и Министерство иностранных дел Республики Армения обменялись обвинениями в провокациях.
- Так, на сайте Министерства обороны Азербайджана отмечается, что "некоторые вооруженные формирования Армении оставались в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана".
- "Эти армянские вооруженные отряды не покинули территорию, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершили террористически-провокационные и диверсионные действия", - заявляют в министерстве.
- Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе.
- В свою очередь, в заявлении Министерства иностранных дел Армении говорится, что 11 декабря, "воспользовавшись тем фактом, что в этой части Республики Арцах миротворческие силы не размещены, спецподразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли атаку на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в районе населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района.
- В результате шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.