"Возраст берет свое": Азаров из Москвы обругал Кравчука

Николай Азаров / УНИАН

Экс-украинский премьер-министр Николай Азаров, который после Революции Достоинства сбежал в Российскую Федерацию, в оскорбительном тоне высказался в адрес руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (и первого президента Украины) Леонида Кравчука.

Азаров выступил в эфире радиостанции Говорит Москва. Бывший премьер отреагировал на заявления Кравчука о том, что Россия ослабла, и что не за горами те времена, когда Украина перестанет "играться в политику" с Москвой и сможет "применить к агрессору силу" в виде большого пакета санкций.

"С пониманием надо относиться к преклонному возрасту Леонида Макаровича. Все-таки уже достаточно приличный возраст, поэтому скидку надо делать определенную. Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более", — сказал Азаров.

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