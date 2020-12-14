"Возраст берет свое": Азаров из Москвы обругал Кравчука

Бывший премьер Николай Азаров вышел из себя после недавних заявлений Леонида Кравчука.
Экс-украинский премьер-министр Николай Азаров, который после Революции Достоинства сбежал в Российскую Федерацию, в оскорбительном тоне высказался в адрес руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (и первого президента Украины) Леонида Кравчука.
Азаров выступил в эфире радиостанции Говорит Москва. Бывший премьер отреагировал на заявления Кравчука о том, что Россия ослабла, и что не за горами те времена, когда Украина перестанет "играться в политику" с Москвой и сможет "применить к агрессору силу" в виде большого пакета санкций.
"С пониманием надо относиться к преклонному возрасту Леонида Макаровича. Все-таки уже достаточно приличный возраст, поэтому скидку надо делать определенную. Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более", — сказал Азаров.
Читайте такжеКравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу
Война России и Украины на Донбассе - что было ранее:
- 10 декабря руководитель Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс в том случае, если все связанные с Россией силовые структуры будут выведены с оккупированных территорий.
- По словам Кравчука, СНБО уже готовит альтернативный план урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, который может быть утвержден уже в начале 2021 года.