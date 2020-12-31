Возвращение Крыма и Донбасса в Украину: журналист рассказал, как США ударят по России

США возвращаются на мировую политическую арену и будут действовать решительно, считает Иван Яковина.
После того как Джо Байден официально станет президентом США, Вашингтон снова превратится в мощного игрока глобальной политики. Американцы увеличат помощь Украине в политическом, экономическом и военном направлениях. При этом Штаты усилят санкции против России с целью деоккупации Крыма и Донбасса.
Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24, комментируя вопрос внешнеполитической деятельности США при президентстве демократа Джо Байдена.
По его словам, после инаугурации Байдена для России завершится эпоха Трампа – времени, когда США отошли от влияния на мировые политические процессы. Теперь Америка вернулась и будет вести себя более жестко.
"Америка возвращается на мировую арену с активной позицией и не будет позволять вытворять всякие нехорошие вещи. Это очень хорошо для Украины, это несет в себе значительное увеличение военной, экономической, консультационной помощи", - сказал Яковина.Читайте такжеУгроза Украине из Беларуси: у Зеленского призвали США к действиям
Также он добавил, что администрация Байдена наверняка будет проводить более активную политику в отношении Украины, чем команда Дональда Трампа. По всей вероятности, американцы введут против Москвы жесткие санкции с целью возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса под политический контроль Киева.
"Будут гораздо более серьезные заслоны на пути России к ее экспансионистским намерениям. И самое важное – скорее всего, будут введены жесткие санкции с тем, чтобы Россия пересмотрела свое отношение к проблеме Крыма и Донбасса, и "вернула все туда, где лежало". Воровство американцы не намерены прощать", - подчеркнул Иван Яковина.
США – Украина новости
- Президент Владимир Зеленский 20 декабря заявил, что новоизбранный американский глава государства Джо Байден хорошо знаком с политической ситуацией в Украине. Поэтому украинские власти надеются, что США будет более решительно поддерживать Киев в вопросах урегулирования российско-украинского конфликта.
- Бывший американский посол в России Майкл Макфол считает, что при президентстве Трампа Америка утратила свое влияние на политические и экономические процессы в Украине. Однако уже во времена правления Байдена Вашингтон намерен исправить ситуацию.
- 30 декабря в МИД Украины заявили, что дипломаты ведут переговоры с Вашингтоном по поводу возможной поездки президента Зеленского на инаугурацию Джо Байдена в Вашингтон.