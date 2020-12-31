Возвращение Крыма и Донбасса в Украину: журналист рассказал, как США ударят по России

При Байдене США введут новые жесткие санкции против России - журналист / GettyImages

После того как Джо Байден официально станет президентом США, Вашингтон снова превратится в мощного игрока глобальной политики. Американцы увеличат помощь Украине в политическом, экономическом и военном направлениях. При этом Штаты усилят санкции против России с целью деоккупации Крыма и Донбасса.

Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24, комментируя вопрос внешнеполитической деятельности США при президентстве демократа Джо Байдена.

По его словам, после инаугурации Байдена для России завершится эпоха Трампа – времени, когда США отошли от влияния на мировые политические процессы. Теперь Америка вернулась и будет вести себя более жестко.

"Америка возвращается на мировую арену с активной позицией и не будет позволять вытворять всякие нехорошие вещи. Это очень хорошо для Украины, это несет в себе значительное увеличение военной, экономической, консультационной помощи", - сказал Яковина.Читайте такжеУгроза Украине из Беларуси: у Зеленского призвали США к действиям

Также он добавил, что администрация Байдена наверняка будет проводить более активную политику в отношении Украины, чем команда Дональда Трампа. По всей вероятности, американцы введут против Москвы жесткие санкции с целью возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса под политический контроль Киева.

"Будут гораздо более серьезные заслоны на пути России к ее экспансионистским намерениям. И самое важное – скорее всего, будут введены жесткие санкции с тем, чтобы Россия пересмотрела свое отношение к проблеме Крыма и Донбасса, и "вернула все туда, где лежало". Воровство американцы не намерены прощать", - подчеркнул Иван Яковина.

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