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Трамп перенес саммит "большой семерки" и хочет на нем видеть Путина

31 мая 2020, 08:07

Президент США из-за пандемии коронавируса перенес саммит G7 на осень.

Трамп
Трамп перенес саммит большой семерки / Reuters

Президент США Дональд Трамп перенес встречу лидеров стран "большой семерки" с конца июня на сентябрь и решил пригласить на него в том числе Россию.

Кроме того, глава Белого дома хочет пригласить на саммит Южную Корею, Австралию и Индию.

"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", — цитирует Трампа агентство Reuters.

Как известно, 20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

Читайте также"Больные лузеры": Трамп вскипел из-за "следа Путина" в массовых беспорядкахНапомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от участия в очном саммите лидеров "большой семерки" в июне.

"Федеральный канцлер благодарит президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон. Конечно, она продолжит следить за развитием ситуации с пандемией", – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Большая семерка Дональд Трамп Владимир Путин новости США
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