Вернуть Россию в "большую семерку": в ЕС не хотят идти на поводу у Трампа

Жозеп Боррель заявил, что РФ в G7 пока не место / Фото: REUTERS

США как председательствующая страна в "большой семерке" (G7) и организатор предстоящего саммита имеет право пригласить Россию, но только в роли наблюдателя. При этом возвращение России к формату G7 сейчас невозможно.

Об этом на брифинге во вторник заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель.

Он отметил, что США сейчас имеют право приглашать лидеров других стран на саммит G7 в качестве гостей, но менять формат организации и вводить в ее состав новых членов не могут.

"G7 - это форум ведущих демократических стран мира, которые разделяют общие взгляды. Россия отошла от этих принципов, в результате чего была вынуждена покинуть этот форум. Ситуация пока не изменилась в достаточной степени", - особо отметил Боррель.

Читайте также"Вторглись в Крым": Трюдо прошелся по идее Трампа насчет РоссииНапомним, ранее президент США Дональд Трамп перенес встречу лидеров стран "большой семерки" с конца июня на сентябрь и решил пригласить на него в том числе Россию.

Кроме того, глава Белого дома хочет пригласить на саммит Южную Корею, Австралию и Индию.

"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", — цитирует Трампа агентство Reuters.

Добавим, что еще 20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.