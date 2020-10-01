"Впереди проблемы": ученые высказались об эффективности вакцины от коронавируса

Вакцина не гарантирует возврат к нормальной жизни / Reuters

Британские ученые Королевского общества уверены в том, что даже эффективная вакцина против коронавируса не позволит вернуться к нормальной жизни будущей весной — слишком много вопросов, определяющих эффективность стратегии, остаются без ответа.

Об этом говорится в отчете группы DELVE, сообщает BBC.

Ученые призывают быть реалистичными в отношении своих ожиданий от вакцины.

В отчете говорится, что вакцинация будет долгим процессом.

"Даже когда вакцина доступна, это не означает, что в течение месяца все будут вакцинированы, мы говорим о шести, девяти месяцах... в году. Нет и речи о том, что жизнь внезапно вернется в нормальное русло в марте", – сказал профессор Нилай Шах, руководитель отдела химической инженерии Лондонского королевского колледжа.

По мнению ученых, впереди еще "огромные" проблемы. Некоторые из применяемых экспериментальных подходов – например, РНК-вакцины – никогда ранее не производились массово.

По оценкам профессора, вакцинация от коронавируса должна происходить в 10 раз быстрее, чем ежегодная кампания против гриппа, и это будет работа с полной занятостью для 30 000 обученных сотрудников.

Многие вопросы, которые будут определять эффективность вакцинации, остаются без ответа, например: