"Впереди проблемы": ученые высказались об эффективности вакцины от коронавируса

Многие вопросы, которые будут определять эффективность вакцинации, остаются без ответа.
Британские ученые Королевского общества уверены в том, что даже эффективная вакцина против коронавируса не позволит вернуться к нормальной жизни будущей весной — слишком много вопросов, определяющих эффективность стратегии, остаются без ответа.
Об этом говорится в отчете группы DELVE, сообщает BBC.
Ученые призывают быть реалистичными в отношении своих ожиданий от вакцины.
В отчете говорится, что вакцинация будет долгим процессом.
"Даже когда вакцина доступна, это не означает, что в течение месяца все будут вакцинированы, мы говорим о шести, девяти месяцах... в году. Нет и речи о том, что жизнь внезапно вернется в нормальное русло в марте", – сказал профессор Нилай Шах, руководитель отдела химической инженерии Лондонского королевского колледжа.
По мнению ученых, впереди еще "огромные" проблемы. Некоторые из применяемых экспериментальных подходов – например, РНК-вакцины – никогда ранее не производились массово.
По оценкам профессора, вакцинация от коронавируса должна происходить в 10 раз быстрее, чем ежегодная кампания против гриппа, и это будет работа с полной занятостью для 30 000 обученных сотрудников.
Многие вопросы, которые будут определять эффективность вакцинации, остаются без ответа, например:
- достаточно ли одной прививки или потребуются повторные?
- будет ли вакцина работать достаточно хорошо у пожилых людей с их иммунной системой?