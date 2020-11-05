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Впервые в истории: уроженка Украины из партии Трампа избрана в Конгресс

5 ноября 2020, 11:20

Виктория Спартц на выборах в США шла под лозунгом "Остановим социализм!".

Виктория Спартц
Виктория Спартц станет конгрессвумен в США / facebook.com/spartzforcongress

На выборах в Палату представителей Конгресса США впервые в истории побеждает уроженка Украины Виктория Спартц. Она баллотировалась от Республиканской партии в штате Индиана.

За Спартц проголосовали 51,7% избирателей, передает The New York Times. Ее соперница от Демократической партии Кристина Хэйл набирает 44,2% голосов.

На нынешних выборах Спартц шла под лозунгом "Остановим социализм!". В своих выступлениях она неоднократно использовала историю своего происхождения из СССР и осуждала социализм.

Новоизбранная конгрессвумен поблагодарила избирателей за доверие, отметила, что кампания была трудной и долгой, и она с нетерпением ждет возможности приступить к работе.

В Палате представителей Спартц займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.

Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году переехала в США и получила американское гражданство. В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.

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Выборы в США - последние новости:

  • Выборы президента США состоялись 3 ноября. На данный момент продолжается подсчет голосов.
  • Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы.
  • В Неваде подсчет голосов задерживается. Результаты должны опубликовать в четверг утром в 10:00 по местному времени (20.00 по киевскому времени).
  • Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.
  • Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет подаваться иск в рамках федерального закона. Также вероятно будет подан судебный иск на национальном уровне.
  • У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случаев "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

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