Впервые в истории: уроженка Украины из партии Трампа избрана в Конгресс

Виктория Спартц станет конгрессвумен в США / facebook.com/spartzforcongress

На выборах в Палату представителей Конгресса США впервые в истории побеждает уроженка Украины Виктория Спартц. Она баллотировалась от Республиканской партии в штате Индиана.

За Спартц проголосовали 51,7% избирателей, передает The New York Times. Ее соперница от Демократической партии Кристина Хэйл набирает 44,2% голосов.

На нынешних выборах Спартц шла под лозунгом "Остановим социализм!". В своих выступлениях она неоднократно использовала историю своего происхождения из СССР и осуждала социализм.

Новоизбранная конгрессвумен поблагодарила избирателей за доверие, отметила, что кампания была трудной и долгой, и она с нетерпением ждет возможности приступить к работе.

В Палате представителей Спартц займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.

Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году переехала в США и получила американское гражданство. В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.

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Выборы в США - последние новости:

Выборы президента США состоялись 3 ноября. На данный момент продолжается подсчет голосов.

Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы.

В Неваде подсчет голосов задерживается. Результаты должны опубликовать в четверг утром в 10:00 по местному времени (20.00 по киевскому времени).

Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет подаваться иск в рамках федерального закона. Также вероятно будет подан судебный иск на национальном уровне.

У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.