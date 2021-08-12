Врач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

Сегодня вакцина Moderna является самым эффективным препаратом против нового штамма коронавируса Дельта - врач / Reuters

Израильский доктор Борис Бриль высказал точку зрения, согласно которой американская вакцина Moderna на данный момент является наиболее эффективным препаратом от вариации коронавируса Дельта. При вакцинации этим препаратом ввод третьей дозы не требуется.

Как рассказал врач в эфире телеканала Украина 24, в Израиле уже третью неделю проходит кампания по вакцинации третьей дозой. Применяется препарат Pfizer. Третью прививку делают людям старше 60 лет. Также двумя дозами прививают детей от 12 до 16 лет.

Читайте такжеУ вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффектыКроме того, по словам Бриля, вакцина Moderna на данный момент стала самой эффективной вакциной против индийской вариации коронавируса Дельта. Причем в случае с американским препаратом ввод третьей дозы вакцины не нужен.

"В отношении Moderna на сегодняшний день не нужна третья доза, она показала себя как наиболее эффективная вакцина против штамма Дельта", - подчеркнул Борис Бриль.

Вакцина от коронавируса Moderna

Детский фонд ООН в рамках программы COVAX привез в Украину более 2 миллионов доз американской вакцины Moderna. Чтобы получить иммунитет, нужно сделать две прививки данным препаратом.

Согласно данным исследований, которые были проведены в США и Канаде, вакцина Moderna может быть более эффективной, чем Pfizer, в случае коронавируса Дельта. Ученые не исключили, что в течение 6-12 месяцев людям может потребоваться третья доза вакцинации Pfizer или Moderna.

10 августа глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко заявил о смерти 50-летней женщины, которая была госпитализирована с коронавирусом. Она умерла через 5 дней после того, как ей сделали прививку вакциной Moderna.