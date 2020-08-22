Врач назвал вероятные причины комы Навального

Врач назвал возможные причины комы Навального / Reuters

Привести к коме российского оппозиционера Алексея Навального могли три состояния, связанные с патологическим изменением уровня глюкозы в крови. Это диабетический кетоацидоз, гипогликемия или длительное голодание, объяснил врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

Об этом Потешкин рассказал в интервью КП.

"Привести к коме могут три состояния, связанные с патологическим изменением уровня глюкозы в крови. Два из них возможны только у больных диабетом, в том числе при дебюте этого заболевания. И еще одно может возникнуть, что называется, на ровном месте", — сказал Потешкин

По его словам, первый возможный вариант — диабетический кетоацидоз. Если человек вовремя не вводит инсулин, глюкоза из крови не может попасть в ткани. Они начинают голодать и разрушать жиры, имеющиеся в организме. При распаде жиров растет уровень кетоновых тел, они закисляют кровь. В таких условиях мозг не может нормально работать, человек теряет сознание, наступает кома.

Вторым возможным вариантом врач считает гипогликемию, то есть критичное снижение уровня глюкозы в крови. Потешкин подчеркнул, что речь идет о падении сахара ниже 2,5 ммоль/л. Чаще гипогликемия бывает при диабете в случае передозировки инсулина.

Также к коме, по словам специалиста, может привести долгое голодание. Но врач думает, что это самый маловероятный вариант.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте такжеСамолет с Навальным покинул РоссиюНапомним, ранее главный врач больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Мураховский сообщил, что госпитализированному Алексею Навальному сделали анализы на опасные вещества.

В организме оппозиционера не найден яд, приводит сведения главврача РИА Новости.

По словам Мураховского, все анализы на опасные вещества, проведенные Навальному, отрицательные.