Врач поведал, что нашли в организме больного коронавирусом Трампа

Дональд Трамп / Reuters

В крови президента США Дональда Трампа, который болен коронавирусом, обнаружили антитела к SARS-CoV-2. Однако руководитель Белого дома находится в хорошем самочувствии и его не лихорадит уже более четырех дней.

Об этом сообщает в Twitter журналист Los Angeles Times Крис Мегерян со ссылкой на отчет лечащего врача Трампа Шона Конли.

"У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов. По состоянию на 7 октября в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября", ‒ говорит медик.

Конли также уверяет, что все медицинские показатели президента США пришли в норму.

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