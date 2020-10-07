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Врач поведал, что нашли в организме больного коронавирусом Трампа

7 октября 2020, 21:54

Врач президента США Шон Конли рассказал о его самочувствии.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

В крови президента США Дональда Трампа, который болен коронавирусом, обнаружили антитела к SARS-CoV-2. Однако руководитель Белого дома находится в хорошем самочувствии и его не лихорадит уже более четырех дней.

Об этом сообщает в Twitter журналист Los Angeles Times Крис Мегерян со ссылкой на отчет лечащего врача Трампа Шона Конли.

"У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов. По состоянию на 7 октября в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября", ‒ говорит медик.

Конли также уверяет, что все медицинские показатели президента США пришли в норму.

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Дональд Трамп коронавирус - что было ранее:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусом Covid-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул военно-медицинский центр и прилетел на вертолете в Белый дом. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
новости США Дональд Трамп китайский коронавирус Covid-19
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