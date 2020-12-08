Врачи бьют тревогу​: появились подробности загадочной болезни в Индии

Подробности неизвестной болезни в Индии / Reuters

В Индии в городе Элуру продолжает расти количество пострадавших от неизвестной болезни. За прошедшие сутки их количество удвоилось и сейчас это более 600 человек.​

По данным индийского агентства India Today, причиной вспышки неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш могли стать свинец и никель. Наличие этих химических веществ нашли в образцах питьевой воды и молока.

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В ближайшее время должны появиться другие детали об отобранных образцах, ведь тестирование также проводит Индийский химико-технологический институт. В штат уже прибыли двое представителей Всемирной организации здравоохранения, которые хотят узнать причину неизвестной болезни.

Как отмечают медики, более 370 человек уже выздоровели, еще 120 до сих пор находятся на лечении.

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