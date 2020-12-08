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Врачи бьют тревогу​: появились подробности загадочной болезни в Индии

8 декабря 2020, 23:27

В Индии в воде и молоке нашли свинец и никель.

Подробности неизвестной болезни в Индии / Reuters

В Индии в городе Элуру продолжает расти количество пострадавших от неизвестной болезни. За прошедшие сутки их количество удвоилось и сейчас это более 600 человек.​

По данным индийского агентства India Today, причиной вспышки неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш могли стать свинец и никель. Наличие этих химических веществ нашли в образцах питьевой воды и молока.

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В ближайшее время должны появиться другие детали об отобранных образцах, ведь тестирование также проводит Индийский химико-технологический институт. В штат уже прибыли двое представителей Всемирной организации здравоохранения, которые хотят узнать причину неизвестной болезни.

Как отмечают медики, более 370 человек уже выздоровели, еще 120 до сих пор находятся на лечении.

Новая болезнь в Индии - о чем ранее сообщал Главред:

  • Первые случаи неизвестной болезни начали фиксировать в воскресенье, 6 декабря, когда жители города Элуру начали жаловаться на потерю памяти, беспокойство, рвоту, головную и спинную боли, а также приступы эпилепсии.
  • Отметим, что один житель южного индийского города Элуру умер от неизвестной болезни. При этом тесты на коронавирус у всех заболевших были отрицательными.

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